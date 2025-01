Prevén ausentismo escolar por bajas temperaturas en Nuevo León

Por las bajas temperaturas que se van a presentar este jueves, se prevé un ausentismo en las escuelas de Nuevo León.



Derivado del anuncio del gobernador, Samuel García que da libertad a los padres de familia de decidir si mandar a sus hijos a la escuela o no, testimonios recabados por El Horizonte reflejan las dificultades que tendrían que pasar los alumnos para ingresar a clases este 9 de enero.



July Mendoza, presidenta de la Unión Neolonesa de Padres de Familia de colegios de la entidad, señaló que tras dejarlo a consideración de madres y padres las opiniones están divididas, sin embargo, sí hay quienes no van a mandar a sus hijos dependiendo la edad y grado.



“Los comentarios de los padres de familia que nos han llegado van de acuerdo a la realidad de las familias. Muchos van a tomar las consideraciones que marco la Secretaría de Educación de que sea a consideración de los padres y algunos no enviaran a sus hijos a la escuela.



“Depende a su vez de la edad y el grado en que se encuentren los alumnos. Hay padres de familia que si enviaran a sus hijos bien abrigados. Por otra parte, tanto directivos, administrativos y maestros estarán recibiendo a los alumnos que acudan a los planteles”, comentó Mendoza.



Ante esta declaración este medio recabó distintos argumentos de madres y padres de familia que expusieron distintos puntos de vista, pero con la misma consigna en común de no mandar a los niños a clases.



“Decidimos no mandarlos a la escuela por comodidad y por el frío, además, solo perderían los dos primeros días y consideramos que es mejor mandarlos el lunes, porque así toman clases toda la semana completa” señaló Andrés Barraza.



“No lo voy a mandar, por el frío, y el transporte empieza el día 13 a trabajar y dije está muy lejos la escuela, no lo quiero llevar en el camión”, comentó Laura Ibarra de Valle del Roble en Cadereyta.



“Por mí que se vaya, pero no los voy a mandar por qué donde vivo si está muy frío como es en alto, baja más la temperatura, si estamos a 2º en mi casa está a -1º, la escuela esta apta para que vayan, solo es el traslado, está complicado, el mayor se va a pie y la chiquilla es dejarla con mi mamá para que pase por ella el trasporte”, explicó Laura Ibarra, también de Valle del Roble.



- A nosotros si nos mandaban a clases: generaciones millenials, X y boomers



Los cuidados han cambiado con el tiempo y un ejemplo de esto son los saltos de generaciones, donde antes el faltar a la escuela era muy complicado, por la cultura de los padres.



Pese a las inclemencias del tiempo los padres que se encuentran en el intervalo de la generación Boomer, Milenial y algunos de la conocida como “X” difícilmente preferían que sus hijos dejaran de asistir a calases.



Hoy en día los adultos que crecieron bajo la crianza de estos padres recuerdan con afecto que los días lluviosos y fríos también se asistía a la escuela y cuando se cuestionaba a las madres y padres lo referían a que el estudio era un “compromiso”.



Una chamarra abultada y caliente, junto a un paraguas eran los accesorios que permitían que las aulas no se quedaran vacías en las temporadas invernales, pero conforme avanza el tiempo las generaciones y culturas cambian, ahora se apela más por el cuidado de los menores.

