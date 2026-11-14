Prevén 50 frentes fríos intensos por El Niño en Nuevo León

Protección Civil de Nuevo León prevé 50 frentes fríos y temperaturas bajo cero durante el invierno por la influencia del fenómeno de El Niño.

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La temporada invernal traerá 50 frentes fríos con temperaturas intensamente bajas por el fenómeno de 'El Niño', advirtió Protección Civil de Nuevo León.

Erik Cavazos, director de la corporación, explicó que se espera incluso que el termómetro llegue a marcar por debajo de los 0 centígrados.

"Esta temporada se presenta diferente porque tenemos el fenómeno de El Niño, en Estados Unidos y en algunas otras partes, entre los especialistas, lo han manejado como intenso o fuerte y, en algunos casos, como El Niño Godzilla.

"Tendremos la cuestión que las masas de aires fríos pueden ser más intensas, que significa que tendremos fríos con menor temperatura", alertó el funcionario.

En ese sentido, detalló que las condiciones meteorológicas más extremas se esperan para el primer bimestre del 2027.

Sin embargo, pidió a la población comenzar a tomar medidas preventivas como proteger tuberías para evitar accidentes.

"Donde tendremos la mayor intensidad de las masas de aire frío pudiera ser diciembre, enero, e inclusive hasta febrero.

"Aunque ahorita estemos en una temperatura muy agradable, cómo medida de prevención ya es importante hacer varias cosas: cubrir nuestras tuberías con tiempo y revisar nuestros calentadores de gas", adelantó.

Por otro lado, Cavazos agregó que la temporada podría significar un beneficio en cuanto a las precipitaciones.

"Los frentes fríos, los primeros de la temporada, siempre nos van a dejar lluvias de consideración.

"El primero, por ahí del 30 de septiembre y el primero de octubre, nos dejó más de 270 milímetros, el segundo 200, si los sumamos son casi 500 milímetros", detalló, "la tormenta tropical Alberto nos dejó 400".