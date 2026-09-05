Prevé SMN hasta 56 frentes fríos durante la temporada

Como resultado de estas condiciones, se esperan condiciones anómalamente húmedas en los estados del norte del país durante los próximos tres meses

La temporada de frentes fríos 2026-2027 contempla la llegada de 56 sistemas frontales al país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El periodo iniciará en septiembre de este año y concluirá en mayo de 2027.

La temporada contempla tres frentes fríos durante septiembre; siete en octubre; ocho en noviembre; nueve en diciembre; ocho en enero; siete en febrero; seis en marzo; seis en abril, y dos más durante mayo.

“Estamos esperando una temporada activa por arriba del promedio histórico del sistema meteorológico”, dijo Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional.

El impacto invernal de El Niño, explicó Vázquez Romaña, modifica la posición de la corriente en chorro, lo que propicia una mayor actividad de sistemas frontales y, en algunos casos, eventos de “Norte”.

Como resultado de estas condiciones, se esperan condiciones anómalamente húmedas en los estados del norte del país durante los próximos tres meses.

De acuerdo con el pronóstico, diciembre será el mes con mayor actividad de sistemas frontales, con nueve fenómenos previstos, mientras que septiembre y mayo registrarán la menor cantidad, con tres y dos, respectivamente.