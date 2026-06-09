Prevé Protección Civil lluvias y vientos fuertes en Nuevo León

La presencia de chubascos con actividad eléctrica estará presente durante la tarde de este lunes en diferentes regiones de Nuevo León, informó Protección Civil del Estado.
La lluvia llegará a la región Sur, Citrícola y Norte, así como al área metropolitana. En algunas zonas se prevén rachas de viento de intensidad moderada a fuerte.
Protección Civil recomendó conducir con precaución y evitar cruzar ríos, arroyos o corrientes de agua.
También sugirió a los ciudadanos mantenerse informados mediante fuentes oficiales.
Probabilidad de lluvia por región:
- Monterrey y área metropolitana: 40 %
- Región citrícola: 50%
- Región Oriente: 60%
- Región Norte: 50%
- Región Sur y Montañosa: 60%
Municipios con registro de lluvia:
- Galeana
- Cerralvo
- Los Ramones
- Abasolo