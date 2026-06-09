Prevé Protección Civil lluvias y vientos fuertes en Nuevo León

La probabilidad de lluvia varía entre 40% y 60% según la zona; ya se registraron precipitaciones en Galeana, Cerralvo, Los Ramones y Abasolo

La presencia de chubascos con actividad eléctrica estará presente durante la tarde de este lunes en diferentes regiones de Nuevo León, informó Protección Civil del Estado.

La lluvia llegará a la región Sur, Citrícola y Norte, así como al área metropolitana. En algunas zonas se prevén rachas de viento de intensidad moderada a fuerte.

Protección Civil recomendó conducir con precaución y evitar cruzar ríos, arroyos o corrientes de agua.

También sugirió a los ciudadanos mantenerse informados mediante fuentes oficiales.

Probabilidad de lluvia por región:

Monterrey y área metropolitana: 40 %

Región citrícola: 50%

Región Oriente: 60%

Región Norte: 50%

Región Sur y Montañosa: 60%

Municipios con registro de lluvia: