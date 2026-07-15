Prevé Fan Fest cerrar con 2.5 millones de asistentes

Parque Fundidora aseguró que el evento gratuito marcará un récord de asistencia en Nuevo León y culminará con la final del Mundial y Carín León

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Al anticipar un cierre “espectacular” el próximo domingo, Parque Fundidora destacó que el Fan Fest organizado por Nuevo León se consolidará como uno de los eventos gratuitos de mayor convocatoria en la historia del estado.

De acuerdo con proyecciones de los organizadores, el FIFA Fan Festival concluirá con una asistencia cercana a los 2.5 millones de visitantes, impulsada por la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el concierto gratuito del cantante de regional mexicano Carín León.

El gobierno del estado ha señalado que uno de los principales legados del evento fue acercar al público actividades y espectáculos que normalmente implican costos elevados, permitiendo a familias nuevoleonesas y visitantes disfrutar de ellos de manera gratuita.

En entrevista con Info 7, el presidente del Consejo de Administración de Parque Fundidora, Bernardo Bichara, afirmó que el Fan Fest fortaleció la marca Nuevo León al convertirse, según estimaciones del comité organizador, en “la mejor experiencia de todo el continente”.

“El Fan Fest fue el evento del pueblo de Nuevo León; fue el evento de la gente. Ahí se vivió el Mundial para quienes no podían pagar un boleto para entrar al estadio".

“Fueron 28 elencos o talentos los que participaron en el Fan Fest, también de manera gratuita, permitiendo que personas que no podían costear un boleto para esos espectáculos pudieran disfrutarlos".

“Un boleto para ver a Imagine Dragons no baja de $5,000 pesos; uno para Chayanne, de $3,000 pesos; y uno para un evento de Grupo Firme cuesta entre $2,500 y $3,000 pesos”, señaló.

La asistencia estimada de 2.5 millones de personas equivale, según Bichara, a una decena de festivales como el Pa’l Norte, cuya última edición tuvo boletos con un costo promedio cercano a los $4,000 pesos.

“Organizamos el evento más importante en la historia de la ciudad por volumen de asistencia; nunca había existido en Nuevo León un evento de esta magnitud".

“Al cierre de hoy (martes) ya estamos por encima de los 2 millones de asistentes y todavía falta una semana. Esperamos terminar en un rango cercano a los 2.4 millones o 2.5 millones de visitantes".

“Un evento de 2.5 millones de personas equivale a 10 ediciones del Pa’l Norte o a ocho eventos de gran escala como los que se realizan normalmente en la entidad”, indicó.

El Fan Fest de Nuevo León inició el 11 de junio con la transmisión del partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Desde entonces, Parque Fundidora se convirtió en el principal punto de reunión de las celebraciones mundialistas. Eventos como la presentación de Grupo Firme llegaron a congregar a 150,000 personas.

A lo largo del torneo fue común observar a familias completas disfrutando de los partidos y de conciertos masivos encabezados por artistas como Grupo Firme, Enrique Iglesias, Chayanne e Imagine Dragons, entre otros.

“La experiencia del Fan Fest en Monterrey fue la mejor experiencia de todo el continente”, afirmó Bichara.

El directivo señaló que, aunque Fundidora concentró alrededor del 90% de los asistentes, se habilitaron espacios alternos para atender la alta demanda, como la Macroplaza y el Parque del Agua.

Tan solo durante el encuentro entre México y Ecuador se contabilizó una asistencia conjunta de 30,000 personas entre las distintas sedes.

Aunque reconoció que hubo algunos incidentes menores, destacó la rápida reacción del Gobierno estatal para ampliar los espacios de convivencia y transmisión de partidos.

“Quienes se quedaron fuera pudieron disfrutar de la experiencia porque reaccionamos rápidamente y abrimos la Macroplaza, el Parque del Agua y otros espacios".

“El día que jugó México contra Ecuador hubo 300 mil personas entre Fundidora, la Macroplaza y el Parque del Agua. El Estado logró ajustarse a la demanda y atender a quienes buscaban vivir la experiencia mundialista”, explicó.

Atribuyen éxito mundialista a coordinación

El presidente del Consejo de Administración de Parque Fundidora, Bernardo Bichara también reconoció la coordinación lograda entre la administración estatal, la FIFA, los municipios metropolitanos, los clubes de futbol y las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.