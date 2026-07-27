Prevé Conagua menos lluvias en Nuevo León hasta septiembre

Aunque el primer semestre superó el promedio histórico de lluvias, Conagua prevé que entre julio y septiembre Nuevo León registre menos precipitación

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Luego de un primer semestre con lluvias superiores al promedio histórico, Nuevo León enfrentará un cierre de verano con precipitaciones por debajo de lo habitual, de acuerdo con estimaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La dependencia federal prevé que entre julio y septiembre se acumulen 203.4 milímetros de lluvia, cifra 18% inferior al promedio histórico de 250 milímetros para ese periodo. No obstante, representa un incremento de 5% respecto a los 193.3 milímetros registrados en el mismo lapso de 2025.

Septiembre también tendría menos lluvia

Las proyecciones indican que julio cerrará con 43.2 milímetros de precipitación, 35% menos que el promedio histórico de 66.5 milímetros. Para agosto se estiman 59.5 milímetros, una reducción de 15% frente a la media de 70 milímetros.

En septiembre, tradicionalmente el mes más lluvioso del año en la entidad, se esperan 100.7 milímetros, alrededor de 10% por debajo del promedio histórico de 111.7 milímetros.

Conagua advirtió que este escenario podría cambiar si algún ciclón tropical o huracán impacta de manera directa a Nuevo León durante la temporada.

Primer semestre superó el promedio histórico

Entre enero y junio de este año se acumularon 272.6 milímetros de lluvia, volumen 14% superior al promedio histórico de 239.5 milímetros y 48% mayor que los 183.7 milímetros registrados en el mismo periodo del año pasado.

El incremento se presentó sin que la entidad fuera impactada por tormentas tropicales durante ese lapso.

Presas mantienen niveles favorables

Las tres principales presas de Nuevo León almacenan actualmente 655.3 millones de metros cúbicos de agua, equivalentes al 58% de su capacidad conjunta de 1,458 millones de metros cúbicos, volumen que garantiza el abastecimiento para los próximos dos años.

La presa Cerro Prieto registra el mayor nivel de almacenamiento con 274.7 millones de metros cúbicos, equivalentes al 91% de su capacidad. Le sigue La Boca, con 33 millones de metros cúbicos y un llenado de 94%.

Por su parte, El Cuchillo concentra el mayor volumen de agua al almacenar 655.3 millones de metros cúbicos, lo que representa el 58% de su capacidad total.

Nuevo León enfrenta compromisos hídricos

Además de garantizar el consumo local, el estado deberá cumplir en noviembre con la entrega de agua a Tamaulipas, siempre que se satisfagan las condiciones establecidas. Asimismo, parte de sus reservas podrían destinarse para contribuir al cumplimiento de la deuda hídrica que México mantiene con Estados Unidos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) pronostican la formación de entre 11 y 15 sistemas tropicales en el océano Atlántico durante la temporada, siendo agosto, septiembre y octubre los meses con mayor probabilidad de desarrollo.