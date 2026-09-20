Prevé CONAGUA lluvias y frente frío 1 en el Noreste

El panorama meteorológico en México registrará cambios significativos durante la segunda mitad de septiembre. De acuerdo con los avisos e imágenes satelitales emitidos por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén condiciones de tiempo severo para la región noreste, así como el avance e ingreso del frente frío número 1 de la temporada 2026-2027.
Lluvias, granizo y rachas de viento para el Noreste
Para la jornada del 19 de septiembre de 2026, los reportes del satélite GOES-19 ABI Geocolor advierten sobre el desarrollo de celdas de tormenta e inestabilidad atmosférica que afectarán de manera directa a varios estados del norte y noreste del país.
Entre las 18:00 h y las 21:00 horas, se pronostica el siguiente escenario:
- Chubascos con actividad eléctrica y posible caída de granizo:
- Coahuila: Principalmente en las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto.
- Lluvias aisladas con descargas eléctricas:
- Coahuila: Regiones Laguna y Sureste.
- Nuevo León: Regiones Centro Periférica y Sur.
- Tamaulipas: Regiones Mante y Sur.
- San Luis Potosí: Regiones Media y Huasteca.
Además, las autoridades advierten sobre la presencia de vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.
Ante estas rachas, el SMN exhorta a la población a extremar precauciones, ya que podrían ocasionar la caída de árboles, ramas y anuncios publicitarios.
⛈️☔️ #Lluvias con #Chubascos, #DescargasEléctricas, caída de #Granizo y #Rachas de #Viento de 40 a 60 km/h, se pronostican para entidades del noreste de #México, en las próximas horas ⬇️ pic.twitter.com/pZdnOyS9re— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 20, 2026
Ingreso del primer Frente Frío de la temporada
El mapa de pronóstico a mediano plazo confirma el desplazamiento de los primeros sistemas invernales hacia el norte de la República Mexicana.
A partir del martes 22 de septiembre de 2026, se observa el ingreso y aproximación de la línea frontal correspondiente al primer frente frío sobre la frontera norte del país. Para el miércoles 23 de septiembre, este sistema continuará su avance, extendiéndose sobre el norte y noreste de México.
⚠️⛈️ Este fin de semana, una zona de #BajaPresión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico o posible #CiclónTropical, y otros sistemas #Meteorológicos ocasionarán #Lluvias muy fuertes a intensas en el noroeste, occidente, sur y sureste del país, incluida la… pic.twitter.com/fEIC35qlfX— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 19, 2026
La interacción del frente frío con canales de baja presión, vaguadas en niveles altos y la vigilancia de posibles sistemas tropicales en el Océano Pacífico mantendrán el potencial de lluvias y un paulatino descenso en las temperaturas en los estados fronterizos. Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil y la CONAGUA.