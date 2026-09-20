Prevé CONAGUA lluvias y frente frío 1 en el Noreste

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones ante los riesgos por caída de árboles y anuncios en la zona.

El panorama meteorológico en México registrará cambios significativos durante la segunda mitad de septiembre. De acuerdo con los avisos e imágenes satelitales emitidos por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén condiciones de tiempo severo para la región noreste, así como el avance e ingreso del frente frío número 1 de la temporada 2026-2027.

Lluvias, granizo y rachas de viento para el Noreste

Para la jornada del 19 de septiembre de 2026, los reportes del satélite GOES-19 ABI Geocolor advierten sobre el desarrollo de celdas de tormenta e inestabilidad atmosférica que afectarán de manera directa a varios estados del norte y noreste del país.

Entre las 18:00 h y las 21:00 horas, se pronostica el siguiente escenario:

Chubascos con actividad eléctrica y posible caída de granizo: Coahuila: Principalmente en las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto.

Lluvias aisladas con descargas eléctricas: Coahuila: Regiones Laguna y Sureste. Nuevo León: Regiones Centro Periférica y Sur. Tamaulipas: Regiones Mante y Sur. San Luis Potosí: Regiones Media y Huasteca.



Además, las autoridades advierten sobre la presencia de vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Ante estas rachas, el SMN exhorta a la población a extremar precauciones, ya que podrían ocasionar la caída de árboles, ramas y anuncios publicitarios.