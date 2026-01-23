Prevé Conagua condiciones gélidas en NL por frente frío 31

Respecto a la posibilidad de nieve o aguanieve, la especialista aclaró que la probabilidad es baja, ya que depende de la intensidad del sistema frontal

El frente frío número 31 se aproxima a Nuevo León y traerá un importante descenso en las temperaturas, las cuales podrían ubicarse en un solo dígito en gran parte de la entidad.

De acuerdo con la meteoróloga de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Dulce Cruz, este cambio en las condiciones térmicas comenzará a sentirse a partir del domingo; sin embargo, será el lunes cuando se presenten las temperaturas más bajas, con ambiente gélido.

“Para el lunes es cuando esperaríamos que todavía la temperatura mínima descienda mucho más de lo que esperamos para el domingo. Por ejemplo, para el área metropolitana, el lunes estamos previendo temperaturas mínimas entre 1 a 3 grados Celsius y la máxima entre los 10 a los 12 grados”, explicó la meteoróloga Dulce Cruz.

Respecto a la posibilidad de nieve o aguanieve, la especialista aclaró que la probabilidad es baja, ya que depende de la intensidad del sistema frontal.

“Es mínima esta probabilidad y sería únicamente de presentarse alguna presencia de lluvia engelante; en este sistema no estamos previendo que nos genere caída de nieve o aguanieve en ningún punto del estado”, señaló.

Sobre el panorama general, la meteoróloga indicó que durante la temporada invernal se esperan más frentes fríos con variaciones importantes de temperatura, incluso hasta el mes de mayo.

“Nuestro pronóstico es de 48 sistemas frontales para esta temporada. Entonces todavía faltan 18 sistemas por presentarse”, detalló.

Finalmente, exhortó a la población a extremar precauciones y mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

“Abrigarnos muy bien, sobre todo cubrir nariz y boca, porque es importante evitar que el aire tan frío o gélido ingrese a nuestros pulmones. Entonces es importante, si es posible, utilizar cubrebocas, cubrir cabeza, manos y pies. También es importante utilizar varias capas de ropa y, de preferencia, si no tenemos a qué salir, que es complicado, pues no hacerlo”, recomendó la meteoróloga.