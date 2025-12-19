Presupuesto está en cancha de Samuel: Congreso

Con la entrega formal del Paquete Fiscal, el Congreso cumplió su parte y dejó al Ejecutivo definir el rumbo financiero de Nuevo León rumbo a 2026.

La definición de si Nuevo León contará o no con Presupuesto para el 2026 quedó en manos del Gobernador Samuel García, luego de que el Congreso del Estado acudió a la Oficialía Jurídica del Ejecutivo para entregar formalmente los resolutivos aprobados correspondientes al Paquete Fiscal del próximo año.

Fue a las 8:53 horas cuando la presidenta del Congreso, Itzel Castillo, acompañada por la diputada secretaria Armida Serrato y personal administrativo del Poder Legislativo, salió del recinto legislativo con un carrito que contenía los 26 resolutivos del Presupuesto aprobado. Dichos documentos habían sido avalados con 22 votos durante la sesión celebrada la noche del miércoles.

La entrega del Paquete Fiscal se realizó a pesar de que previamente se había anunciado que el Periódico Oficial del Estado mantendría días inhábiles del 17 de diciembre al 6 de enero de 2026, situación que generó cuestionamientos sobre el momento elegido para formalizar el trámite.

Al concluir la diligencia, Itzel Castillo destacó como positivo que el Ejecutivo haya recibido la documentación y señaló que ahora corresponde al Gobernador determinar el siguiente paso, ya sea publicar el Paquete Fiscal tal como fue enviado por el Congreso o emitir observaciones para su eventual revisión.

“Nosotros como representantes de la Mesa Directiva estábamos haciendo la debida notificación a la Consejería Jurídica. En su momento también lo haríamos después al Periódico Oficial. La verdad es que nos recibieron y ahora podemos decir, hablando de fútbol, que el balón quedó en su cancha”, expresó la legisladora.

Cuestionada sobre el hecho de que la recepción del Paquete Fiscal no garantizaba su publicación inmediata, Castillo reconoció que el proceso aún no concluía, pero consideró que la entrega formal representó una buena señal institucional y manifestó su confianza en que el Ejecutivo actuaría conforme a sus atribuciones.

“Esperábamos que lo hicieran en tiempo y forma. Nosotros como diputados aprobamos un presupuesto y ahora estábamos entregando las notificaciones. Lo que sigue es que el Gobernador haga lo que le corresponde y, en su caso, nos envíe observaciones para continuar con el procedimiento”, puntualizó.

El Paquete Fiscal 2026 fue aprobado con los votos de las bancadas del PRI, PAN, PRD y de la diputada independiente Rocío Montalvo. La versión avalada por el Congreso no contempló deuda para el Ejecutivo estatal, ni para Agua y Drenaje, además de incluir ajustes en los recursos destinados a órganos autónomos.

Con esta entrega, el Congreso dio por cumplida su responsabilidad constitucional, mientras que la atención se centró en la decisión que tomaría el Ejecutivo estatal, de la cual dependería el rumbo financiero y administrativo de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2026.