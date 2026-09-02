Presupuesto 2027 enfrenta primer reto en Congreso de NL

PAN, PRI, PRD e independiente condicionan la negociación a que el Estado entregue recursos pendientes a municipios y cuestionan la falta de un proyecto formal

El análisis y la aprobación del Presupuesto 2027 se perfilan como uno de los principales retos para la nueva Legislatura del Congreso de Nuevo León, en el arranque del periodo ordinario de sesiones.

Las fracciones del PAN, PRI y PRD, así como un diputado independiente, condicionaron su participación en las reuniones relacionadas con el paquete presupuestal a que el Estado entregue los recursos que, según han señalado, permanecen retenidos a los municipios.

El Poder Ejecutivo estatal había convocado para este 2 de septiembre a una reunión con Ulises Carlin y el secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna.

El diputado priista Javier Caballero cuestionó que se pretenda iniciar una negociación sin contar con información financiera suficiente, particularmente ante la falta de definición del Presupuesto de Egresos de la Federación, del que dependerá parte de los recursos que recibirá Nuevo León.

“Primero, ¿qué vas a negociar si no hay un Proyecto de Egresos de la Federación? No sabemos cuál es el dinero que va a administrar Nuevo León”, expresó.

¿Qué cuestiona el PRI sobre el paquete presupuestal?

Caballero agregó que también existe incertidumbre en torno a la titularidad de la Tesorería estatal y consideró necesario que el Ejecutivo respete los procedimientos establecidos para la presentación del paquete presupuestal ante el Poder Legislativo.

“Seguimos sin tener un tesorero formalmente designado. Nosotros buscamos certeza jurídica y también el respeto que merece el Poder Legislativo, que implica que el Ejecutivo presente una propuesta en el momento que corresponde”, sostuvo.

Por su parte, la diputada de Morena, Guadalupe Rodríguez, consideró que la convocatoria no logró concretarse debido a la falta de acuerdos entre los propios legisladores y planteó la necesidad de replantear el encuentro.

“Lo que pasa es que no hay nadie; es una reunión cuya convocatoria no se logró concretar. Necesitan repensarla y hacer un nuevo planteamiento, y los compañeros aquí en el Congreso también debemos ponernos de acuerdo”, señaló.

¿Qué dice el Congreso sobre la falta de un proyecto formal?

En tanto, la presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso local, Lorena de la Garza, coincidió en que actualmente no existe un documento formal que pueda utilizarse como base para la discusión, aunque manifestó la disposición del Legislativo para construir acuerdos.

“No hay un proyecto sobre el cual debatir. Tenemos la voluntad de sacar adelante un presupuesto, como lo hicimos el año pasado”, afirmó.

La discusión presupuestal ocurre además en medio de los reclamos de distintas bancadas por recursos que, aseguran, el Gobierno estatal mantiene pendientes de entregar a los municipios.

Recursos pendientes complican la negociación del Presupuesto 2027

Las fracciones del PAN, PRI y PRD, así como un diputado independiente, han condicionado su participación en las reuniones presupuestales a que dichos adeudos sean atendidos, lo que podría complicar las negociaciones rumbo a la definición del gasto estatal para 2027.

Con el arranque del periodo ordinario de sesiones, el Congreso deberá comenzar a construir consensos en torno a las prioridades financieras del próximo año.