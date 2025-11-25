Presupuesto 2026 queda corto en poderes autónomos: Tesorero de NL

El aumento del 30 por ciento, solo se reflejaría si el Congreso aprueba las cifras anexadas, no las del proyecto presentado

El Secretario de Finanzas y Tesorero General del estado, Carlos Alberto Garza Ibarra, aclaró que el incremento del 30 por ciento para los poderes y organismos autónomos aplicaría únicamente si el Congreso aprueba los montos incluidos en los anexos del Paquete Fiscal, correspondientes a las solicitudes originales de cada institución. Sin embargo, el proyecto de presupuesto 2026 enviado por el Ejecutivo no contempla ese aumento, y mantiene cifras inferiores a las requeridas.

Durante la conferencia Nuevo León Informa, Garza Ibarra explicó que las dependencias pidieron para 2026 un total de 13 mil 910 millones de pesos, pero la iniciativa presentada por el Ejecutivo asigna únicamente 10 mil 687 millones, apenas 100 mil pesos más que en 2025.

“Parecería que estamos siendo poco duros o no estamos dándole el monto que ellos manifiestan requerir para el 2026… Ellos por ley tienen que enviarnos su solicitud, y nosotros la anexamos al Paquete Fiscal para que el Congreso pueda revisarla”, señaló el tesorero.

Algunas de los poderes y organismos con lo solicitado y lo que planteó como propuesta de presupuesto:

• Fiscalía General de Justicia: pidió 6 mil 315 mdp; el proyecto contempla 5 mil 103 mdp.

• Poder Judicial: solicitó 4 mil 910 mdp; se proponen 3 mil 605 mdp.

• Congreso del Estado: pidió 574 mdp; se incluyen 549 mdp.

• Instituto Estatal Electoral: requirió 933 mdp; la propuesta asigna 645 mdp.

Garza Ibarra puntualizó que el aumento del 30 por ciento, equivalente a cerca de tres mil millones de pesos adicionales, solo se reflejaría si el Congreso aprueba las cifras anexadas, no las del proyecto presentado:

“Si se diera ese aumento, estaríamos dando del 2024 un 30 por ciento más, y del 2025 al 2026 otro 30 por ciento más; no hay sistema que aguante desde el punto de vista financiero”, advirtió.

El Congreso del Estado será el encargado de decidir si mantiene la propuesta del Ejecutivo o si ajusta el presupuesto atendiendo las solicitudes completas de los poderes y organismos autónomos.