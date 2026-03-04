Presuntos explosivos en Centrito Valle desatan movilización

Al arribar al sitio, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal localizaron una caja de cartón asegurada con cinchos de plástico.

Una movilización de los cuerpos de seguridad se registró la noche de este martes en el sector de Centrito Valle, tras el reporte del hallazgo de presuntos artefactos explosivos al interior de una plaza comercial.

Los hechos se reportaron alrededor de las 18:00 horas en el complejo ubicado sobre la calle Río Mississippi, específicamente en un local marcado con el número 128.

Al arribar al sitio, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal localizaron una caja de cartón asegurada con cinchos de plástico.

Tras una inspección preliminar bajo los protocolos de seguridad, se informó que el paquete contenía botes de plástico con gasolina, configurando lo que inicialmente se identificó como tres presuntos artefactos incendiarios.

Ante el riesgo potencial, los efectivos municipales procedieron al aseguramiento y retiro del objeto, el cual fue trasladado a las instalaciones del C2 de San Pedro. En este punto, especialistas realizarán el peritaje correspondiente para determinar con precisión la composición y peligrosidad de la pieza.

Al lugar también se sumaron detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes iniciaron con la recolección de indicios y entrevistas para esclarecer el origen de los artefactos y dar con los responsables.

Pese al despliegue de las unidades de emergencia y la expectación de los transeúntes, las autoridades informaron que, tras el retiro de los objetos sospechosos, la actividad comercial en la zona del Centrito Valle continuó operando de manera habitual sin que se reportaran personas lesionadas ni desalojos masivos.