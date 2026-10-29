Presunto robo a joyería en Marante asciende a $600,000 pesos

Los presuntos ladrones serían empleados de la joyería, quienes fueron detenidos por la Policía de San Pedro en el estacionamiento de la plaza

El vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, informó que el monto de lo presuntamente robado por dos empleados de la plaza comercial Marante, en una joyería ubicada en el inmueble conocido como El Azteca, asciende a 600 mil pesos, entre monedas de oro, plata y dinero en efectivo.

“Está en curso una investigación con motivo de estos hechos. Inicialmente, se sabe que dos personas son empleados de la plaza donde se encuentra este negocio. Se encontraron haciendo un boquete con una herramienta y eso provocó su detención. El personal gerencial de este negocio acudió, hizo un arqueo y observó que era faltante de monedas de oro, de plata y dinero en efectivo que ronda los 600 mil pesos”, indicó Orozco al ser cuestionado durante la conferencia semanal que realiza el órgano autónomo.

Los dos hombres fueron detenidos en flagrancia el mismo día de los hechos por elementos de la Policía de San Pedro, luego de ser localizados en el área de estacionamiento de la plaza comercial.

De acuerdo con la información proporcionada, los agentes procedieron a su detención por su probable participación en los delitos de allanamiento y daños en propiedad ajena.

La joyería se encuentra en una de las plantas superiores del inmueble conocido como El Azteca, ubicado sobre la Calzada del Valle.