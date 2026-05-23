Presunto ebrio incendia cuartos de renta en Centro de Monterrey

Las llamas comenzaron en la segunda planta del complejo y se propagaron rápidamente entre las habitaciones, generando momentos de tensión entre los residentes

Un hombre en aparente estado de ebriedad presuntamente provocó un incendio al interior de un complejo de cuartos de renta en el Centro de Monterrey, dejando como saldo tres personas intoxicadas y la evacuación de 40 habitantes durante los primeros minutos del viernes.



El siniestro fue reportado alrededor de las 00:00 horas en el cruce de José María Arteaga y Mariano Arista, donde, de acuerdo con versiones recabadas en el sitio, el presunto responsable habría iniciado el fuego tras sostener una discusión con personas que se encontraban al interior del inmueble.



Las llamas comenzaron en la segunda planta del complejo y se propagaron rápidamente entre las habitaciones, generando momentos de tensión entre los residentes, quienes tuvieron que abandonar el lugar para ponerse a salvo.



Paramédicos de Cruz Roja y CRUM brindaron atención médica a tres personas intoxicadas por inhalación de humo, entre ellas dos mujeres y un hombre, todos mayores de edad, quienes requirieron oxígeno y asistencia prehospitalaria en el sitio.



Elementos de Bomberos de Nuevo León y Protección Civil de Monterrey realizaron labores para contener y sofocar el incendio, evitando que las llamas alcanzaran otras áreas del inmueble.



Tras controlar el fuego, se informó que tres cuartos ubicados en la segunda planta resultaron consumidos, además de muebles, colchones y diversas pertenencias dañadas por el fuego y el humo acumulado en las habitaciones.



Según los primeros reportes, luego de presuntamente provocar el incendio el hombre escapó con rumbo desconocido, por lo que era buscado por elementos de la Policía de Monterrey para esclarecer su probable participación en los hechos.



Las autoridades continuaban con las investigaciones para determinar el origen exacto del siniestro y cuantificar los daños ocasionados en el complejo habitacional.