Presunto ataque con cuchillo cobra la vida de hombre en Escobedo

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre cómo ocurrió el ataque, quién habría agredido al hombre o si existen personas detenidas

Un hombre identificado como Iván Zurisaday Curiel Vázquez, de 47 años, murió tras presuntamente ser apuñalado al interior de un domicilio de la colonia Portal del Fraile, en el municipio de Escobedo, durante la madrugada de este lunes.

Los hechos fueron reportados en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Fray Servando y Fray Ignacio, donde se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia por una persona lesionada por arma blanca.

Tras recibir el reporte, paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron hasta el domicilio para brindarle atención al hombre; sin embargo, al revisarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada como Iván Zurisaday Curiel Vázquez, de 47 años, quien quedó sin vida dentro de la vivienda, presuntamente a consecuencia de las lesiones que sufrió durante la agresión.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre cómo ocurrió el ataque, quién habría agredido al hombre o si existen personas detenidas relacionadas con el caso.

Las autoridades correspondientes deberán realizar las indagatorias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio y determinar cómo fue atacada la víctima.