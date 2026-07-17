Presunto asesino de Mónica ya tenía denuncia de expareja

Expareja sentimental había presentado la denuncia contra el principal sospechoso del feminicidio de Mónica Briseth Macías por el delito equiparable a violación

La Fiscalía de Justicia informó que el principal sospechoso del feminicidio de Mónica Briseth Macías, de nombre "Servando", ya tenía una denuncia penal previa que una expareja sentimental había presentado contra él, por el delito de equiparable a violación.

El sujeto ya había sido vinculado a proceso por ese caso anterior y tenía programada una audiencia, pero como no se presentó, un juez ordenó detenerlo, y aunque ya era buscado, no había sido detenido.

Como se sabe, el cadáver de Mónica Briseth Macías fue hallado en la vivienda de Servando, en la colonia Arboleda Lomas de la Paz en Apodaca, y trascendió que él estaba obsesionado con la chica, pese a que ella ya le había aclarado que sólo podían ser amigos.

El Fiscal Javier Flores argumentó que la aprehensión no se realizó por una cuestión referente al corto tiempo que pasó entre la presentación de la denuncia y la anuencia para proceder.

"Sí, al parecer era cuestión de su expareja y se llevó a cabo la ejecución de una orden de aprehensión mientras se integra esta carpeta por el feminicidio. Se tiene la orden de aprehensión. (Y si no se había ejecutado), son circunstancias que suceden en cuanto a lo grande de nuestra comunidad, y creo que no era una orden de aprehensión muy antigua" explicó.

El funcionario dio más detalles de ese caso previo.

"Por su anterior expareja había sido vinculado y no acude a la audiencia de vinculación, y eso genera que se produzca la orden de aprehensión. Insisto en que no es orden de aprehensión que estuviera atrasada con mucho tiempo, era de tiempo corto, y realmente se le ejecuta ésa por no comparecer a la audiencia", afirmó.

Negó que se retrasen los procesos.

"De hecho, en el tema de orden de aprehensión, precisamente hoy estamos revisando que se ejecutan más de 60 órdenes de aprehensión diarias. El trabajo que se está haciendo en materia de ejecución de órdenes de aprehensión también es loable", aseguró.