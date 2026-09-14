Presuntamente se pasa el rojo y choca contra camión en Monterrey

El percance ocurrió en el cruce de Carlos Salazar y Guerrero; algunos pasajeros de la Ruta 234 reportaron dolores leves tras el frenado de la unidad

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Un accidente entre un vehículo particular y un camión de transporte urbano movilizó a cuerpos de auxilio en el Centro de Monterrey.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Carlos Salazar y Guerrero, donde participaron un automóvil rojo y una unidad de la Ruta 234, que trasladaba pasajeros.

De acuerdo con los primeros informes, el vehículo particular era conducido por una mujer de 49 años, quien viajaba acompañada de otra mujer.

Presuntamente, el automóvil habría ignorado la luz roja del semáforo, por lo que el camión terminó impactándolo.

Debido al frenado, algunos pasajeros de la unidad de transporte presentaron dolores leves, sin que se reportaran lesiones de consideración.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y policías de Monterrey para atender la situación y realizar las labores correspondientes.