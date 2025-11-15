Presunta pistola en kinder de Escobedo moviliza a policías

Elementos de la Policía de Escobedo recorrieron las instalaciones del jardín de niños, pero se descartó la presencia del arma

La presunta presencia de una pistola en las instalaciones de un kinder provocó la movilización de policías en Escobedo.

Los hechos fueron reportados a temprana hora a las instalaciones de Próxpol.

Varias unidades se trasladaron hasta las calles de Alhelí y Monterrey, en la colonia Residencial Las Flores.

Policías ingresaron a la escuela Francisco A. De Icaza y rodearon el perímetro del jardín de niños.

Durante varios minutos los oficiales recorrieron las instalaciones pero se descartó la presencia del arma.

Luego de la búsqueda se permitió el paso descartó los menores a la escuela y las unidades se retiraron.