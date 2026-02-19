Presunta amenaza de tiroteo en la Prepa 16 de la UANL

Se informó que ahora en el plantel ha sido reforzada la seguridad dentro y fuera incluyendo cuerpo canino para dar tranquilidad a los padres

Luego de que presuntamente a través de mensajes en una red social se diera a conocer una supuesta amenaza de tiroteo por parte de un alumno de la secundaria 16.

Padres de familia se mostraron preocupados a través de redes sociales; personal de la institución mencionó que ya se había comenzado con las investigaciones de este mensaje.

Empezando con entrevistas a los representantes de todos los grupos, quienes informaron que no tenían información al respecto o que habrían escuchado algo sobre la situación.

Tras esto, las investigaciones continuarán para dar con el responsable de esta presunta amenaza.

Se informó que ahora en el plantel ha sido reforzada la seguridad dentro y fuera, incluyendo cuerpo canino, para dar tranquilidad a los padres así mismo se mantiene en comunicación con autoridades municipales.