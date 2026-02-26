Presunta amenaza de bomba moviliza a autoridades en Guadalupe

La situación se originó tras el hallazgo de una nota en los pasillos de los sanitarios y el área del comedor, en una empresa dentro del Parque Industrial Avante

Una presunta amenaza de bomba generó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad en el municipio de Guadalupe, luego de que se localizara un mensaje con contenido alarmante al interior de una empresa ubicada en la avenida Benito Juárez, dentro del Parque Industrial Avante.

De acuerdo con los primeros reportes, la situación se originó tras el hallazgo de una nota en los pasillos de los sanitarios y el área del comedor, cerca de los lockers del personal de limpieza, en la empresa Herbal Medical.

El mensaje advertía sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo, lo que encendió las alertas entre trabajadores y autoridades.

Tras el reporte, elementos de la policía municipal de Guadalupe acudieron de inmediato al sitio, acordonando la zona y estableciendo un operativo de seguridad en conjunto con personal de vigilancia privada del parque industrial.

La presencia policial ha provocado largas filas de automovilistas sobre la avenida Benito Juárez, debido a que las autoridades mantienen revisiones exhaustivas a los vehículos que intentan ingresar al complejo industrial, como parte de los protocolos preventivos.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado ni descartado la veracidad de la amenaza; sin embargo, continúan las inspecciones en el lugar para descartar cualquier riesgo y garantizar la seguridad de trabajadores y visitantes.

La situación mantiene en alerta a todo el sector industrial del municipio, mientras se espera información oficial conforme avancen las investigaciones.