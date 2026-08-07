Presumen venganza por crimen en asesinato a golpes en el Centro

Una fuente reveló que la víctima de la pelea fue identificada como Simón Fernando Velázquez, quien habría matado tiempo atrás al hermano de uno de sus atacantes

Una venganza por un asesinato en 2021 sería el motivo detrás del homicidio a golpes durante una riña el miércoles por la noche en el Centro de Monterrey.

Una fuente reveló que la víctima mortal de la pelea fue identificada como Simón Fernando Velázquez, quien habría matado tiempo atrás al hermano de uno de sus atacantes -ahora detenidos-.

Trascendió que caminaba sobre la avenida Cuauhtémoc cuando fue detectado por Saúl “N” de 23 años, mismo que llamó al 911 informando haber ubicado al asesino de su familiar.

En el número de emergencias pidieron no intervenir y continuar observando a Simón a la distancia hasta el arribo de una patrulla.

Fue en el cruce con la calle Aramberri que el hoy fallecido se percató que era seguido, por lo que Saúl habría pedido ayuda a dos amigos para retenerlo y entregarlo a la autoridad.

El encuentro escaló hasta los golpes con el mortal resultado, y los tres jóvenes intentaron darse a la fuga.

Fueron, sin embargo, detenido momentos más tarde tras ser ubicados mediante las cámaras de videovigilancia municipal.

Además de Saúl, se les identificó como Erick de 18 y el menor de edad Abimael, de 17.

Extraoficialmente se dijo que el crimen de 2021 que habría desencadenado la muerte de este miércoles se debió a una pelea por celos.