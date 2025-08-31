Presume Ternium ser limpio; deja tiradero a cielo abierto

Acerera afirma cumplir las normas ambientales, pero imágenes de dron muestran que mantiene residuos tóxicos al aire libre, y estos se dispersan

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Aunque dice que en los últimos 20 años ha invertido $300 de millones de dólares en aplicar mejoras ambientales en su planta de San Nicolás, la acerera Ternium literalmente tiene un “tiradero” en los patios de esas instalaciones.

Según demuestran imágenes tomadas con un dron por INFO7, en las zonas al aire de libre de la llamada Planta Guerrero, la siderúrgica tiene a cielo abierto montañas de polvo que con mucha facilidad se vuelan a Ciudad Universitaria, colonias vecinas como la Garza Cantú y Cuauhtémoc, de San Nicolás, y a las instalaciones del Metro.

Expertos puntualizaron, que ese polvo, entre otras sustancias, es óxido ferroso que es producto de la fundición de hierro para obtener el acero y el cual es riesgoso para la salud, pues su inhalación afecta el sistema pulmonar, lo cual deriva en padecimientos graves.

En un recorrido realizado, se observaron los montones de polvo que manchan de negro todo lo que está en los patios.

Además, en el patio sí se observa un domo que, según la empresa, se instaló en el año 2014 para capturar “polvos fugitivos” pero este mismo está manchado del óxido ferroso.

Expertos indicaron que son “más que evidentes” las emisiones que ocasiona la planta y que ese debería ser motivo suficiente para tomar en serio su reubicación, tal como lo plantearon diputados locales.

“Para nadie es secreto lo que ocasiona Ternium, está a la vista de todos, ahí están los montones de polvo que pueden afectar la salud de los vecinos y estudiantes de la UANL”, señaló uno de los especialistas consultados.

Ayer, diputados locales de todos los partidos aprobaron un exhorto dirigido al gobierno del estado mediante el cual le piden que la empresa sea reubicada fuera de la zona metropolitana, específicamente las plantas Guerrero, de San Nicolás, y la Churubusco de Monterrey.

Ante esto, Ternium respondió por la noche que, según, ellos, cumplen con la normatividad ambiental y tiene las certificaciones necesarias.

Pero el experto señaló que las mismas imágenes de las montañas de polvo indicarían lo contrario.