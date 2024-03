Presume Samuel acciones para reducir crisis hídrica

El gobernador Samuel García presumió las acciones que llevó a cabo el estado para resolver la crisis hídrica en la metrópoli.

Sin embargo, no cantó victoria, pues en gran parte la solución total del abasto de agua, depende de las lluvias que lleguen a la región.

Y en tono de mofa, criticó a los medios de comunicación por exagerar portadas y encabezados en torno al tema del agua.

Creación de presas, tecnificación de sistemas de riego, bombardeo de nubes y otras acciones son las que impulsó el mandatario estatal para tener agua.

Dijo que gracias a este paso adelante, Nuevo León está libre de problemas extremos de agua que enfrentan otros estados.

“No estoy celebrando, no campanas al aire porque mañana va a salir en las portadas, ya los conozco a mis compadres, los quiero mucho (la prensa). Pero mañana: Samuel augura aguacero y lluvia y ya no va a haber cortes y la madre … No estoy celebrando, pero sí dando a conocer todo lo que tuvo que hacer Nuevo León, que otros estados no han hecho y por eso ahorita traen cortes y broncas”, expresó.

Centro de su gira por el occidente, el jefe del Ejecutivo inspeccionó el avance del Distrito Regio Las Lajas, ubicado entre China y General Bravo, donde se comprometió a seguir invirtiendo para terminarlo.

“Cuenten con que vamos a cumplirles, cuenten con que vamos a tecnificar”, prometió.

Al momento, Las Lajas llevan dos etapas y se han invertido más de 85 millones de pesos, sin embargo, resta un tramo de 13.32 kilómetros para evitar el desperdicio de agua.

