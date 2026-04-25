Presume NL mejor percepción de seguridad rumbo al Mundial

El gobernador felicitó a los municipios metropolitanos al señalar que todos mejoraron en la evaluación ciudadana, destacando casos como San Pedro y San Nicolás.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que la entidad vive actualmente su mejor momento en materia de seguridad, al destacar una tendencia positiva sostenida durante los últimos dos años, tanto en reducción de delitos como en percepción ciudadana.

Durante la Mesa de Seguridad de este viernes, acompañado por autoridades federales, fiscalías y alcaldes metropolitanos, el mandatario afirmó que Nuevo León y su zona metropolitana cuentan hoy con los mejores índices de percepción de seguridad.

“No solo estamos mejor en números y tendencias, también en percepción. Hoy Nuevo León es seguro, hoy Nuevo León se siente seguro”.

Samuel García felicitó a los municipios metropolitanos al señalar que todos mejoraron en la evaluación ciudadana, destacando casos como San Pedro y San Nicolás, cuyos indicadores se encuentran entre los mejores del país.

¿Está listo Nuevo León para el Mundial 2026?

El gobernador también aseguró que la entidad se encuentra lista para recibir el Mundial de Futbol 2026, al considerar que existen condiciones de seguridad para albergar visitantes nacionales y extranjeros.

“Estamos a 48 días. Nuevo León está listo para el Mundial, para recibir turismo, negocios y este verano atípico que tendremos con el evento más grande del mundo”.

Resultados de la estrategia 'Presencia Total'

Por su parte, el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla, presentó los resultados semanales de la estrategia “Presencia Total”, enfocada en formación policial, coordinación operativa, fortalecimiento táctico de Fuerza Civil y acciones rumbo al Mundial.

Informó que en la Operación Muralla, implementada principalmente en zonas rurales, se activó una vez durante la semana, con saldo de 24 personas detenidas, cuatro vehículos asegurados y 16 armas decomisadas.

Acciones en el área metropolitana

En el Grupo de Coordinación Metropolitana, detalló que se realizaron 19 detenciones y se aseguraron seis vehículos y nueve armas de fuego en distintos municipios del área metropolitana.

Escamilla también reconoció el heroísmo de policías municipales de Juárez tras un enfrentamiento donde murió el oficial César Giovanni en cumplimiento de su deber.

“Honramos la memoria de nuestro compañero, quien perdió la vida protegiendo a la ciudadanía. Todos nuestros policías realizan una labor de alto riesgo y merecen nuestro respeto”.

Percepción de seguridad alcanza su mejor nivel

Finalmente, destacó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, las policías municipales de Nuevo León figuran nuevamente entre las mejor evaluadas del país, mientras que la percepción de seguridad en la zona metropolitana alcanzó su mejor nivel de los últimos años.