Presume Estado espera promedio por camiones de 16 minutos

Autoridades estatales aseguraron que el tiempo de espera para abordar las unidades se redujo notablemente durante las horas pico.

Al reportar un avance del 73% en la reestructuración del transporte público, el Gobierno de Nuevo León aseguró que el tiempo de espera para abordar las unidades se redujo hasta un promedio de 16 minutos.

Abrahan Vargas, encargado del despacho del Instituto de Movilidad, dijo que la cifra corresponde al periodo de máxima demanda vespertina y matutina, representando una disminución del 31% con respecto al 2024, cuando la frecuencia de paso era de 24 minutos.

“Estos son promedios, no quiere decir que hemos logrado que todas las rutas pasen cada 16 minutos”, declaró, “los tiempos de paso han podido reducirse porque hay una mayor oferta de autobuses”.

Durante rueda de prensa, el funcionario agregó que el índice de pasajeros por camión aumentó de 298 a 502, lo que refleja un mayor uso del sistema de transporte.

Vargas recordó además que la restructuración de las rutas se dividió en cuatro grandes cuencas con diversos niveles de avances: la Oriente -Cadereyta, Juárez y Guadalupe- con 94%; Nororiente -Pesquería, Apodaca, Zuazua, Ciénega de Flores y San Nicolás- con 77%.

La Cuenca Norte -Escobedo y el Valle de la Salinas- con 72% de reestructuración completada; y la Poniente -García, Santa Catarina, San Pedro y Monterrey- reportando 69% de finalizado.

En ese sentido, adelantó que las próximas unidades que arriban a la entidad serán utilizadas para alimentar a la última cuenca.