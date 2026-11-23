Durante la administración de Daniel Carrillo apenas cumple 3.9% de su meta de árboles y destinó sólo 0.1% de su presupuesto al medio ambiente

El alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo, literalmente cruzó “medio mundo” para dar cátedra a funcionarios de otros países sobre resiliencia ecológica, pero no cumple compromisos “de primaria”, como plantar árboles para reducir la temperatura en las llamadas “islas de calor” que existen en su municipio.

De hecho, de todos los municipios metropolitanos, San Nicolás se encuentra en el “sótano”, pues entre octubre de 2024 y mayo de 2026 apenas plantó el 4% de los árboles necesarios y a los que se comprometió ante la plataforma Cómo Vamos, Nuevo León.

Según el registro más actualizado de esa plataforma ciudadana, en un año y siete meses San Nicolás plantó 40 de los 1,020 árboles que tenía como meta para noviembre; no existe evidencia de que de mayo a la fecha haya plantado los 980 restantes.

Esto se suma a la ínfima inversión de 0.1% de su presupuesto destinada al medio ambiente durante el año pasado, porcentaje con el que quedó en último lugar, así como a las condiciones en que mantiene las áreas verdes de los parques municipales.

Aun así, Carrillo viajó a Antalya, Turquía, para participar en la 31 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), realizada del 9 al 20 de noviembre.

El pasado 17 de octubre, el edil panista intervino como ponente en el foro “Desbloqueando el Financiamiento Climático para Ciudades Resilientes”, organizado por la red ICLEI (Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, por sus siglas en inglés), en el marco de la COP31.

A 11,300 kilómetros de distancia de San Nicolás, Carrillo reclamó mayores recursos financieros para las ciudades al sostener que el principal obstáculo para la acción ambiental en México, Centroamérica y el Caribe es la dificultad de los gobiernos locales para acceder a fondos internacionales de mitigación y adaptación.

“Los gobiernos locales son la primera línea ante el cambio climático”, indicó Carrillo Martínez.

Ante la plataforma Cómo Vamos, Nuevo León, los municipios comprometieron la plantación de árboles de acuerdo con las necesidades derivadas de la cantidad de islas de calor, es decir, zonas con mayor concentración de construcciones y menor presencia de áreas verdes, lo que eleva la temperatura durante temporadas como el verano.

“Para cada municipio calculamos su propia distribución térmica; focalizar las intervenciones en las zonas más calientes permite enfriar nuestras ciudades de manera más efectiva y equitativa”, señala el estudio Zonas de Calor en la zona metropolitana de Monterrey.

En la lona

La plataforma Cómo Vamos, Nuevo León, registró la cantidad de árboles que requiere cada municipio metropolitano y el avance alcanzado respecto a sus compromisos.

San Nicolás presenta el menor cumplimiento, con apenas 3.9%. San Pedro y García tampoco alcanzan una cuarta parte de sus respectivas metas, mientras que otros municipios han superado los objetivos establecidos.

Escobedo registra el porcentaje más alto, con 734%, al haber plantado 257 árboles frente a una meta de apenas 35.

Candil de la calle

El discurso internacional del municipio contrasta con lo realizado en casa. A pesar de que San Nicolás alberga una alta concentración de industrias que impactan la calidad del aire, el suelo y el agua, su gobierno destina recursos mínimos a temas ambientales que sí son de su competencia, como la plantación de árboles, la gestión de residuos y la protección de áreas verdes.

De acuerdo con el estudio Ojos al Gobierno Municipal: Reporte de Finanzas Públicas del Área Metropolitana de Monterrey 2025, elaborado por Política Colectiva en colaboración con Cómo Vamos, Nuevo León, la inversión ambiental promedio en la metrópoli fue de 2%, mientras que San Nicolás destinó apenas 0.1% de su presupuesto.

De un total de $3,600 millones de pesos, el gobierno nicolaíta asignó únicamente $3 millones 577,000 pesos al rubro ambiental. Esta inversión coloca a San Nicolás en el lugar 57 de los 65 municipios más poblados del país evaluados por Política Colectiva, análisis que incluyó 31 capitales estatales y ciudades de alta densidad poblacional.