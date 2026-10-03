Presume Adrián de la Garza inversión 'histórica' en Monterrey

En entrevista, afirmó que la planeación financiera le permitió impulsar obras, transporte gratuito y programas sociales sin recurrir a nuevos créditos

Al asegurar que Monterrey ha realizado inversiones “históricas” en seguridad, movilidad y prevención social sin contratar deuda, el alcalde Adrián de la Garza defendió el manejo financiero de su administración y atribuyó los resultados a la planeación presupuestal y estratégica de los proyectos municipales.

En entrevista con Lety Benavides, conductora de Azteca Noreste, el edil de extracción priista sostuvo que desde su primera administración, en 2015, impulsó un programa de saneamiento financiero que, afirmó, permitió superar los problemas económicos que enfrentaba entonces el municipio y mantener las finanzas sanas.

“Yo llegué en mi primera administración en el 2015 con muchos problemas financieros, Monterrey estaba quebrado e hice un programa que se llamó Finanzas Sanas, hoy Monterrey tiene finanzas sanas, no he pedido ni un solo peso de deuda en ninguna administración que me ha tocado encabezar y hemos invertido siempre de forma histórica. “Esto es a base de una planeación financiera, planeación estratégica de nuestras obras, donde no hacemos nada por casualidad, no andamos improvisando y eso es muy importante para tener un gobierno eficiente y que resuelva”, indicó.

Entre las áreas en las que destacó inversiones se encuentra la seguridad pública, pues De la Garza aseguró que la ciudad cuenta con 7,500 cámaras de vigilancia conectadas a sistemas que permiten identificar placas, rostros y vehículos, además de más de 1,500 kilómetros de fibra óptica propia, más de 85 tótems de vigilancia y una división de drones.

Sin embargo, sostuvo que la estrategia de seguridad no se limita a la vigilancia y la reacción policial, sino que incluye acciones de prevención social, como la rehabilitación de parques y espacios deportivos, así como servicios de salud y programas de apoyo económico.

En este rubro, destacó el programa Salud Regia, que, según dijo, cuenta con cuatro clínicas y más de 15,000 afiliados, quienes pueden acceder a consultas, estudios de laboratorio y medicamentos.

También mencionó la atención gratuita de 500 cirugías de cataratas y la Tarjeta Regia Plus, que, afirmó, beneficia a 45,000 mujeres y ofrece acompañamiento para quienes buscan emprender un negocio.

“Ahorita lo que hablábamos de la tarjeta Regia, la salud Regia, el tema de cataratas, Monterrey se ve mejor con lentes, Monterrey se ve mejor sin cataratas, todos estos programas, todo lo que está haciendo Monterrey, no estamos pidiendo ni un solo peso de deuda, ni un solo centavo, no estamos siendo muy responsables financieramente, no estamos quebrantando las finanzas”, indicó.

Adrián De la Garza defiende Regioruta y infraestructura vial

En materia de movilidad, De la Garza defendió la puesta en marcha de la Regioruta, un servicio municipal gratuito que, explicó, conecta el norte y el sur de Monterrey, pasando por el centro, el oriente y el poniente.

A esta alternativa sumó obras viales como el Circuito Nacional, en la zona del Huajuco, y las continuaciones de las avenidas Alejandro de Rodas y Ruiz Cortines, que, aseguró, ayudarán a mejorar la circulación en sectores del poniente de la ciudad y en avenidas como Paseo de los Leones y Lincoln.

“Nos dimos a la tarea de resolver, y planteamos la Regiorruta, la Regiorruta hoy es una ruta municipal, gratuita totalmente, con seguridad, no tenemos incidencias de inseguridad dentro de nuestra Regiorruta, tiene wifi, en fin, tiene todas las condiciones de un transporte suficiente, efectivo, eficiente para que la gente lo pueda utilizar, y conecta ahorita desde el norte de la ciudad hasta el sur de la ciudad pasando por el centro, el oriente y el poniente “Es decir, te puedes mover por todo Monterrey con la Regiorruta sin costo alguno, es una opción de transporte público que ofrece la ciudad de Monterrey ante la falta de transporte público suficiente y eficiente por parte del estado”, indicó.

También se refirió al proyecto de la llamada Llave de Oro, en Paseo de los Leones, donde afirmó que el municipio ya adquirió casi el 99% de las viviendas requeridas mediante acuerdos con sus propietarios y a precio comercial. Según el edil, la obra busca atender problemas de congestionamiento y seguridad vial en ese punto.

El alcalde insistió en que la ejecución de estos proyectos y el financiamiento de los programas municipales responden a una estrategia de planeación que, dijo, permite mantener la estabilidad de las finanzas sin contratar nuevos créditos.