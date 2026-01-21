Preside NL la AMAIE para reforzar proyección global de México

El Gobierno estatal encabezará la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados durante, con respaldo de la SRE y otros estados

El Gobierno de Nuevo León asumió formalmente la Presidencia Nacional de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados (AMAIE) para el periodo 2026-2027.

La transición se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reafirmando el compromiso de la Cancillería por impulsar una internacionalización activa que traduzca las agendas globales en beneficios tangibles para los territorios locales.

Durante la asamblea general, se presentaron los logros alcanzados por la administración saliente, donde los estados de Querétaro, Nuevo León y Campeche impulsaron más de 60 actividades clave.

Entre los pilares destacados se encuentran la vinculación directa entre entidades y organismos extranjeros y la capacitación de las oficinas estatales para una gestión internacional más eficiente.

La SRE entregó un distintivo especial a los representantes salientes por su labor en la proyección de la imagen de México desde lo local.

Nueva coordinación nacional 2026-2027

La nueva directiva, encabezada por Nuevo León, contará con el apoyo de los gobiernos de Aguascalientes y Campeche.

Javier Navarro Velasco, Coordinador del Gabinete de Buen Gobierno de Nuevo León, acudió en representación del gobernador Samuel García para la toma de protesta.

"A través de este ejercicio de rendición de cuentas y transición institucional, la AMAIE consolida su papel como el principal foro de coordinación para la internacionalización de los estados, alineando esfuerzos para generar mayores oportunidades de desarrollo desde lo local", se informó a través de un comunicado.

Respaldo de la cancillería

La sesión fue encabezada por el canciller, Dr. Juan Ramón de la Fuente, y contó con la participación de la Mtra. Pilar Lozano Mac Donald, titular de la Representación de Nuevo León en la CDMX.

La Dirección General de Coordinación Política de la SRE reafirmó que actuará como enlace permanente para asegurar que la acción exterior de los estados sea concertada, estratégica y alineada con los intereses nacionales.