Presentarán alcaldes propuesta de Ley de Coordinación 

El edil dijo que las iniciativas tendrán que ser analizadas por el Congreso Local para ver si las autoridades están de acuerdo en qué es lo que se busca

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, anticipó que los alcaldes revisarán la iniciativa estatal de Ley de Coordinación Metropolitana para, si así lo consideran, presentar una propuesta alterna.

El edil dijo que las iniciativas tendrán que ser analizadas por el Congreso Local para ver si de entrada todas las autoridades están de acuerdo en qué es lo que se busca con el plan de la nueva legislación.



"Vamos a hacer una revisión de esa propuesta, nos dimos 15 días y, una vez hecho el análisis, habrá quizá algunas propuestas de los presidentes municipales para que el Congreso lo analice y vea si esa ley puede ser aprobada. Yo estoy de acuerdo en hacer un análisis de la propuesta para ver si se puede modificar y que todos estemos tranquilos en el sentido de lo que busca la Ley de Coordinación Metropolitana", dijo.