Presentará Nuevo León proyecto mundialista en CDMX

Nuevo León busca consolidarse como el anfitrión más destacado del Mundial de la FIFA 2026 con el lanzamiento del proyecto 'Ponte Nuevo, Ponte Mundial'

Con el objetivo de posicionar a Nuevo León como el anfitrión más destacado del Mundial de la FIFA 2026, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda presentará este martes el proyecto “Ponte Nuevo, Ponte Mundial” en el Centro de Entretenimiento Frontón México, en la Ciudad de México.

El evento, programado a las 18:00 horas, mostrará las características que hacen único al estado para recibir la máxima justa del futbol, desde su infraestructura deportiva hasta su oferta turística, gastronómica y cultural.

Cabe señalar que desde su confirmación como una de las tres sedes mexicanas, junto a Guadalajara y la Ciudad de México, Nuevo León ha apostado por convertirse en un referente internacional, no solo por la calidad de su estadio, sino también por la participación ciudadana en torno al evento.

“Queremos que cada regiomontano sea parte del Mundial. Este evento no solo pondrá a Nuevo León en los ojos del mundo, sino que nos transformará como sociedad”, ha expresado García en distintas ocasiones.

La estrategia “Ponte Nuevo, Ponte Mundial” busca involucrar a todos los sectores, empresarial, educativo y social, para aprovechar al máximo el impacto económico y cultural del torneo.

El Estadio de los Rayados, ubicado en Guadalupe, será el escenario de cuatro partidos oficiales: tres correspondientes a la fase de grupos y uno de octavos de final.

Además, en marzo de 2026, el estado recibirá dos partidos de repechaje, reforzando su papel como uno de los principales escenarios del Mundial.