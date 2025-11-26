Presentará Nuevo León iniciativas contra violencia de género

El gobernador Samuel García anunció que presentará iniciativas enfocadas en reforzar la atención, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres

En un enlace que tuvo con la Presidencia de la República, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que presentará un paquete de iniciativas enfocadas en reforzar la atención, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres.

En el enlace con la conferencia Mañanera en la que también estuvieron el resto de los gobernadores del país, García estuvo acompañado por la secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan, y la diputada local de Morena, Grata Barra, quien es presidenta de la Comisión de Género del Congreso local.

Lo que se firmó de manera virtual fue el Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres.

De acuerdo con García, las propuestas legislativas serán presentadas por Barra, pero serán avaladas por su gobierno.

García afirmó que el 25 de noviembre debe asumirse como un recordatorio permanente de la responsabilidad institucional para erradicar las violencias de género.

“El 25 de noviembre es un recordatorio de la necesidad de llevar a cabo acciones firmes, permanentes y coordinadas para combatir las violencias hacia las mujeres”, expresó el gobernador.

El emecista reiteró que Nuevo León respaldará el compromiso federal y aseguró que su administración mantendrá una postura estricta ante cualquier agresión.

“Que quede claro: quien se mete con una mujer, se mete con todo Nuevo León”, sostuvo.

Añadió que el Estado “predicará con el ejemplo”, al sumarse a la estrategia nacional y reforzar el marco legal local para atender la problemática desde todos los frentes.