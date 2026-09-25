Presentará MC candidaturas entre octubre y noviembre

Baltazar Martínez señaló que las encuestas serán consideradas junto con otros factores y que el partido no descarta perfiles rumbo al proceso electoral de 2027

Movimiento Ciudadano mantendrá abierta la valoración de perfiles rumbo al próximo proceso electoral y prevé tener una definición hacia finales de octubre o durante noviembre, informó el coordinador estatal del partido en Nuevo León, Baltazar Martínez Ríos.

El dirigente emecista señaló que, aunque las mediciones permiten identificar actualmente a los perfiles mejor posicionados, el partido considera que cualquiera de sus liderazgos puede crecer conforme avance el trabajo político y territorial.

“Si bien es cierto, los números no mienten, ahí están de quiénes son los punteros, en Movimiento Ciudadano creemos fielmente del crecimiento de cualquier perfil ante alguna estrategia como tal. Ya vemos el caso del gobernador Samuel, cuando inició su proceso electoral en el 21 que arrancó en el cuarto lugar”, sostuvo.

MC descarta definir por ahora a un perfil

Martínez Ríos afirmó que MC continuará concentrado en fortalecer el trabajo partidista y descartó que exista por ahora una decisión definitiva sobre alguno de los perfiles que han sido mencionados rumbo a la contienda.

“No, nuestra estrategia es la misma que es trabajar como Movimiento Ciudadano. Entonces yo creo que en ese sentido es que nos permitimos decir, aquí no descartamos a nadie”, indicó.

Encuestas serán consideradas para definir candidaturas

El coordinador estatal reconoció que las encuestas forman parte de los elementos que serán considerados para definir las candidaturas, aunque aclaró que no serán el único criterio para tomar la decisión.

“Sabemos quiénes hoy por hoy los números dicen que son los punteros o los mejores posicionados, pero ya se habrá de tomar una decisión. Yo esperaría que para finales de octubre o noviembre ya hay una definición”, expresó.

Mientras llega esa definición, Movimiento Ciudadano continuará con el fortalecimiento de su estructura y el posicionamiento de sus liderazgos en Nuevo León.