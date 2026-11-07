Presentará Gobierno inventario de emisiones en metrópoli regia

Sin precisar una fecha, el Gobierno federal presentará los resultados de un estudio sobre la calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey

Las emisiones de la Refinería de Cadereyta y de otras instalaciones industriales de Nuevo León están bajo análisis como parte de un estudio del Gobierno federal que derivará en nuevas medidas para atender la contaminación en la zona metropolitana de Monterrey.

Durante su conferencia matutina de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el diagnóstico ya está terminado y que próximamente se presentarán en el estado tanto los resultados como las acciones que se aplicarán para reducir las emisiones contaminantes.

“Hoy estamos trabajando, ya se tiene el estudio, las medidas en la zona metropolitana de Monterrey. Se hizo el análisis de la refinería y de otras plantas industriales”, explicó.

La mandataria federal no detalló cuáles serán las medidas ni precisó una fecha para su presentación, pero confirmó que el resultado del análisis está por darse a conocer en Nuevo León.

El estudio contempla la revisión de las emisiones de la refinería ubicada en Cadereyta y de otras instalaciones industriales que operan en la zona metropolitana.

La evaluación busca identificar las fuentes de contaminación y establecer acciones para atender el problema ambiental que enfrenta Monterrey y sus municipios conurbados.

“Está por presentarse en Nuevo León el resultado de este estudio y de las acciones que se van a tomar”, adelantó.

Aunque no ofreció detalles sobre posibles restricciones, inversiones o modificaciones a los procesos industriales, señaló que el análisis ya se encuentra concluido.

Reportan reducción de contaminantes en otras ciudades

Durante la misma conferencia, la presidenta también habló sobre la evolución de la calidad del aire en otras zonas metropolitanas, particularmente en el Valle de México.

Aseguró que las mediciones muestran una disminución en la concentración de contaminantes y rechazó que los niveles hayan aumentado en los últimos años.

“Todos los contaminantes van a la baja, no a la misma tasa que hace años, porque tiene su característica, pero no es cierto que hayan ido aumentando”, afirmó.

Explicó que existe una red de monitoreo en la zona metropolitana del Valle de México, administrada por el Gobierno de la Ciudad de México, cuyos registros y tendencias se publican diariamente.

Además, adelantó que el próximo lunes podrían presentarse gráficas y tablas con las mediciones para mostrar cómo ha cambiado la concentración de contaminantes.

“No sé si está en las tablas, si no las presentamos el lunes, las gráficas, las tablas, las mediciones de cómo ha ido disminuyendo la concentración de contaminantes”, comentó.

Finalmente, indicó que el Gobierno federal también mantiene coordinación con las autoridades capitalinas para atender el tema ambiental.