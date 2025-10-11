Presentará Ejército en Monterrey fundación de Tenochtitlán

El Ejército mexicano presentará gratis en el estadio de Monterrey la escenificación de los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán.

La escenificación de la fundación de México-Tenochtitlán será presentada este sábado por el Ejército mexicano en el estadio de beisbol de Monterrey.

El evento será totalmente gratuito y refleja los 700 años de la existencia de México-Tenochtitlán.

Las puertas del estadio se abrirán a las 4:00 de la tarde para que la gente se vaya acomodando, pero la presentación se efectuará a las 7:00 p.m. En ese lapso habrá danza folclórica y la presentación de la banda del Ejército Mexicano.

La presentación refleja el esplendor y grandeza de la civilización que dio paso a la creación del México moderno.

“Es una escenificación que se presentó en la Ciudad de México sobre la fundación y esplendor de Tenochtitlán y como a la Presidenta de la República le gustó mucho la representación, ordenó que se realizara en otras partes de la República: Jalisco, Nuevo León y Yucatán.

“Son siete siglos del legado de grandeza de México-Tenochtitlán, llegaron a Nuevo León; es para conocer la fundación y el esplendor de una de las culturas más importantes de nuestro país”, dijo una fuente del Ejército.

La representación está encabezada por más de 800 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional que van caracterizados que conforme a una investigación que realizaron los cuatro historiadores más importantes del Ejército Mexicano, basada en códices y documentos.

Se le pide a las familias acudir con anticipación para que alcancen espacio para la presentación.

Esta ya llegó a la Ciudad de México el 26 de julio y en Jalisco el 29 de septiembre; en Monterrey este 11 de octubre y luego irá a Mérida, Yucatán.