Presentará Congreso contrapropuesta presupuestal a mitad de mes

Agregó que esperan la contrapropuesta, la puedan trabajar de la mano con los diputados de Morena, Partido Verde (PVEM) y del PT, para que pueda transitar mejor

Ante la solicitud del ejecutivo de una contrapropuesta, los diputados del PRI y PAN anunciaron que presentarán su propio presupuesto basado en lo que solicitó el gobernador, pero con ajustes que ellos sientan justos, durante la semana del 15 de diciembre que es la última del periodo de sesiones ordinarias.

Carlos de la Fuente, coordinador del PAN y Lorena de la Garza del PRI y presidenta de la Comisión de Presupuesto, comentaron que ya están en análisis para revisar en donde se pueden hacer recortes para ahorrar gasto, ya que sostuvieron que el monto de la deuda solicitada es muy alto.

“Yo esperaría, dependiendo de los resultados, si la siguiente semana o allá la semana de lunes 15 de diciembre, presentamos unas contrapropuestas. “Si ya nos dieron la oportunidad o ya encontraron una salida, la verdad es que no vemos una o una negociación seria... necesitamos una propuesta seria por parte del Ejecutivo, yo lo manifesté, pero ayer solo fuimos a ver los números abiertos”, dijo Carlos de la fuente.

Agregó que esperan la contrapropuesta, la puedan trabajar de la mano con los diputados de Morena, Partido Verde (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), para que pueda transitar de una mejor manera, ya que se necesita la mayoría para aprobar el presupuesto.

En el mismo sentido, Lorena de la Garza indicó que ellos harán una contrapropuesta, la cual presentarán ante el Ejecutivo para que estén enterados de los cambios que se harán y al mismo tiempo lo harán en el pleno.

“Haremos ambas, este proceso de negociación ha sido muy abierto, hemos intercambiado información y puntos de vista, por supuesto que la formalidad de eso es tener un dictamen con una contrapropuesta. Pero en lo económico sí estamos intercambiando información en que sí estamos de acuerdo y en qué no”, dijo Lorena de la Garza.

El pasado martes, durante la tercera reunión de negociaciones del presupuesto 2026, el secretario general de gobierno, Miguel Flores, dijo que esperaba que el Congreso mostrara una contrapropuesta para negociar sobre la marcha.