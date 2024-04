Presentan Vigésima Cumbre de Comunicación Política 2024

Mi conferencia 'Haz que valga la pena' va de la mano a que no importa a qué te dediques, sobre todo, en el ámbito político o no político, haz lo que tengas que hacer y que valga la pena, porque al final del día (...) nos vamos a morir, entonces como no sabemos cuándo está pintada esa línea, lo importante es que hagas lo que hagas, así seas conductor o periodista (...) Hazlo con pasión, con amor.