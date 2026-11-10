Presentan segunda edición de Mercado Hecho en Nuevo León Navidad

La secretaria de Economía, Betsabé Rocha, presentó la segunda edición de Mercado Hecho en Nuevo León Navidad 2026, a realizarse el 5 y 6 de diciembre.

La oportunidad de que un emprendimiento local se convierta en proveedor de grandes empresas será uno de los principales objetivos de la segunda edición de Mercado Hecho en Nuevo León Navidad 2026.

La secretaria de Economía, Betsabé Rocha, anunció este lunes que el evento se realizará el 5 y 6 de diciembre en la Nave Lewis de Parque Fundidora, donde se espera reunir a más de 250 emprendedoras y emprendedores que cuentan con negocios formalizados.

A diferencia de un bazar tradicional, esta plataforma busca conectar a los productores con empresas compradoras que puedan identificar oportunidades comerciales y abrirles las puertas a nuevos mercados.

“Es una plataforma comercial en donde muchos emprendedores ya formalizados pueden ir a este lugar para catapultarlos a aquellos negocios en donde pueden seguir creciendo”.

Para esta edición, la Secretaría de Economía contempla más de 250 expositores, 30 actividades para toda la familia y la participación de más de 15 dependencias estatales y federales que acercarán sus servicios en un mismo espacio.

Además, habrá más de 20 conferencistas que compartirán herramientas sobre finanzas, inventarios, marketing, construcción de marca, ventas y aprovechamiento de la temporada navideña.

Rocha explicó que el acompañamiento a los emprendedores no termina con su participación en el evento, pues la dependencia mantiene asesorías y capacitaciones para ayudarlos a fortalecer sus negocios y encontrar nuevas oportunidades de comercialización.

“Nosotros perderíamos el objetivo si nuestra única meta fuera en estos dos días. Lo que necesitamos es que ellos puedan sostener sus negocios; que les puedan dar estos dos días, pero también los demás de la semana”.

Como antecedente, la funcionaria recordó que durante la edición navideña de 2025 se registraron más de 15 mil asistentes y 1,900 personas recibieron servicios del Gobierno estatal.

La segunda edición de este año contará también con actividades infantiles, espectáculos, fotografía con Santa Claus, espacios de lactancia y servicios de dependencias como Salud, Igualdad e Inclusión y el Instituto de Movilidad.

“Al momento de apoyar a un emprendimiento local, no solamente te llevas un gran producto con un distintivo Hecho en Nuevo León, sino que más allá estamos ayudando a una familia a salir adelante”.

El Mercado Hecho en Nuevo León Navidad 2026 abrirá sus puertas el sábado 5 de diciembre, de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche, y el domingo 6, de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche. Las personas interesadas en participar como expositoras deberán completar su registro en línea a través de hechoennuevoleon.mx

La convocatoria cerrará el 11 de noviembre y el día 12 se notificará por correo electrónico a quienes sean seleccionados.

Entre los requisitos se encuentra contar con domicilio en Nuevo León, tener su negocio formalizado, presentar fotografías de sus productos y contar con Constancia de Situación Fiscal.

Actualmente, la Secretaría de Economía reporta más de 150 registros y dispone de capacidad para 250 expositores, por lo que Rocha invitó a nuevos emprendimientos a sumarse a esta convocatoria.