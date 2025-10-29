Presentan Samuel y Mariana 'El Mundial más Norteño' en CDMX

Samuel García y Mariana Rodríguez lanzaron en CDMX la estrategia 'El Mundial más Norteño', con la que Nuevo León busca brillar como sede del 2026

Con sombrero, listos para la carnita asada y la pasión futbolera a flor de piel, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, Mariana Rodríguez, llevaron a cabo este miércoles en la CDMX la presentación de la estrategia de promoción “El Mundial más Norteño”, destacando el sello distintivo de la entidad como sede mundialista.

Nuevo León está listo para mostrarle al mundo cómo se celebra a lo grande el Mundial de la FIFA 2026: con pasión, hospitalidad y ese toque único que solo los regios pueden dar, así lo refrendó el mandatario estatal.

"Pues cómo ven, en Nuevo León no solo vemos futbol, nos gusta el futbol, vivimos futbol. Nuevo León está listo para recibirlos: nuevo aeropuerto, nuevas carreteras, nueva Aduana, nuevos vuelos directos y les puedo garantizar que seremos la sede más norteña de todo el mundial; se la van a pasar 'con madre’," señaló García.

La entidad será una de las sedes mexicanas para el Mundial de la FIFA 2026.

El Estadio de los Rayados, ubicado en el municipio de Guadalupe, será el escenario donde se celebrarán cuatro partidos de la justa mundialista.

Durante la presentación en el Frontón México, resaltó que Nuevo León no solo garantizará partidos memorables, sino que ofrecerá a los visitantes una gran fiesta con sello regio, en la que se conjugarán sabor, diversión, hospitalidad y un turismo de primer nivel.

El gobernador también enfatizó la infraestructura y el ambiente festivo.

"Les garantizamos que seremos la mejor sede, la más norteña, que tendremos el mejor FanFest y con todo esto decirles 'Bienvenidos al Mundial en Nuevo León, la sede más norteña. ¡Arráncate, compadre!'".

Por su parte, Rodríguez destacó las características únicas de los anfitriones regios, desde su cultura musical hasta su famoso "diccionario exclusivo" de frases norteñas.

“Si de algo no hay duda, es que las y los norteños somos los mejores anfitriones; queremos que nuestros invitados disfruten, se diviertan y sobre todo que se queden con ganas de volver a Nuevo León. Aquí a todos los tratamos como si fueran de la familia. Así que queremos invitarlos a que este 2026 a todo México y a todo el mundo vengan a nuestro estado y vivan la experiencia de ser norteños y norteñas", agregó.

En el evento, los anfitriones hicieron un recorrido por los elementos que hacen único a Nuevo León, esenciales en la experiencia del Mundial más norteño, como la pasión por los equipos locales, Tigres y Rayados, y la gastronomía típica con la carne asada, el cabrito, los chicharrones y las tortillas de harina, acompañados de una buena cerveza y las glorias de Linares como postre.

Además, compartieron el uso de frases icónicas como "compadre" y "te la bañaste", además de la oferta turística que incluye el imponente Cerro de la Silla, Las Grutas de García, Parque Fundidora, Paseo Santa Lucía, Presa la Boca, La Huasteca y Barrio Antiguo.