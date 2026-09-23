Presentan 'Ruta de las Empresas' en Explanada de los Héroes

La Explanada de los Héroes recibe 'La Ruta de las Empresas', exposición que reúne 17 esferas intervenidas artísticamente por empresas locales y nacionales

Por 40 días, la Explanada de los Héroes albergará “La Ruta de las Empresas”, la cual presenta 17 esferas intervenidas artísticamente que representan el diseño, valor e impacto de diversas empresas nacionales y locales.

Mediante este recorrido, diversos sectores se unieron con el objetivo de dar viabilidad a los proyectos de responsabilidad social que realizan las organizaciones en beneficio de la comunidad.

Durante el evento de inauguración, Salvador Villalobos, representante de Voz de las Empresas, destacó el propósito detrás de la iniciativa.

“Hemos buscado hacer visible algo que con frecuencia pasa inadvertido: detrás de cada uno de los servicios y productos que tenemos hay miles de empleos, miles de colaboradoras que todos los días trabajan para construir ese bienestar”, expuso Villalobos. “Resulta tan significativo que estas 17 esculturas que hoy estamos viendo lleguen a este espacio; cada una representa acciones reales que muchas veces no vemos, pero que impactan todos los días”.

Por su parte, el gobernador Samuel García Sepúlveda resaltó el compromiso del sector privado en la entidad y celebró que la exposición se concluya en Monterrey.

“Me da mucho gusto que la ruta de las empresas termine su recorrido en nuestro estado. 17 piezas artísticas que nos permiten conocer el lado humano de las empresas es algo que Nuevo León conoce hasta de memoria”, manifestó. “Aquí tenemos empresas que no solamente piensan en utilidades, sino en también levantar la mano cuando se trata de ayudar”.

Tras recorrer las principales ciudades del país, “La Ruta de las Empresas” concluyó su gira nacional en la Explanada de los Héroes, donde las 17 esferas permanecerán instaladas durante 40 días.