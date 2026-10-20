Presentan resultados históricos de infraestructura hídrica en NL

Destacan obras como el Acueducto El Cuchillo II y la Presa León, además de modernización tecnológica y eficiencia en el servicio

Tras cinco años de infraestructura histórica, Nuevo León destaca como referente en gestión hídrica, modernización operativa e innovación tecnológica impulsadas durante la administración del gobernador Samuel García Sepúlveda.

En el marco del Quinto Informe de Gobierno, durante el Nuevo León Informa, el Director General de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, presentó los resultados del legado hídrico, entre los que destacan una cobertura de agua potable del 99.6 por ciento y de alcantarillado del 98.6 por ciento, además de primeros lugares nacionales en indicadores de tratamiento de aguas residuales.

“Estamos muy orgullosos de los resultados. Nuevo León es líder prácticamente, en todos los indicadores que tienen que ver con agua potable, con alcantarillado y con saneamiento”, destacó.

Ortegón Williamson explicó que estos indicadores reflejan el fortalecimiento del sistema hídrico de Nuevo León durante los últimos cinco años, periodo en el que se construyeron obras como el Acueducto El Cuchillo II y la Presa León, que ampliaron la capacidad de conducción y almacenamiento de agua.

“Este gobierno ha hecho muchísimas cosas desde el punto de vista de infraestructura, y una de las más representativas es el Acueducto El Cuchillo II; son casi 100 kilómetros de longitud, 84 pulgadas de diámetro, y puede traer a la ciudad 6000 litros por segundo adicionales”, subrayó.

Destacó que Agua y Drenaje ha modernizado su operación mediante la implementación de estrategias de eficiencia hídrica y modulación de presiones, con las que se han redistribuido más de mil 450 litros por segundo.

En materia de saneamiento, se implementó el Manifiesto Digital, el cual permite que los 22 transportistas de grasas y aceites incorporados al esquema, tengan mejor control y la trazabilidad de estos materiales.

Finalmente, se destacaron las intervenciones en comunidades que durante años enfrentaron problemas de suministro, como Las Palomas, en Mier y Noriega, y La Providencia, en Pesquería, así como las colonias Miguel Hidalgo y Benito Juárez, en Hidalgo.

Con infraestructura histórica, una operación más eficiente, innovación tecnológica y alianzas estratégicas, Nuevo León fortalece su liderazgo nacional y consolida las bases de un sistema hídrico preparado para atender las necesidades de las próximas generaciones.