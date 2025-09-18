Presentan proyecto de reforma para jornada laboral de 40 horas

El diputado Héctor Morales presentó una reforma para reducir gradualmente la jornada laboral en Nuevo León, alcanzando las 40 horas semanales en cuatro años

El diputado local del PRI y presidente de la Comisión de Trabajo, Héctor Morales Rivera, presentó una iniciativa de reforma con el fin de reducir gradualmente la jornada laboral hasta alcanzar las 40 horas semanales.

La propuesta surge como producto de la consulta pública realizada en Nuevo León, donde se llevaron a cabo dos mesas de trabajo con participación de representantes empresariales, sindicales, académicos y legislativos, en donde coincidieron en que la reducción de la jornada debe realizarse de manera ordenada y progresiva.

“Luego de realizarse dos foros de trabajo, se formuló una propuesta que busca responder a las necesidades reales del entorno laboral mexicano, teniendo presente tanto los intereses de las personas trabajadoras como los de las empresas. El objetivo central es ofrecer acompañamiento y soluciones integrales que permitan a los distintos sectores adaptarse a los cambios normativos sin que ello implique una pérdida de competitividad o estabilidad económica. “La reducción de la jornada laboral no solo busca modernizar el marco jurídico, sino también promover condiciones de trabajo dignas, productivas y acordes al contexto internacional”, dijo Morales.

La reforma modifica el artículo 123 de la Constitución y plantea un esquema de aplicación gradual en cuatro años: 46 horas semanales el primer año, 44 el segundo, 42 el tercero y finalmente 40 horas a partir del cuarto año.

Asimismo, establece que, por cada cinco días de trabajo, los empleados tengan derecho a dos días de descanso con goce de salario íntegro.