Presentan primera alineación empresarial rumbo al Mundial 2026

Samuel García y Mariana Rodríguez presentaron la primera alineación empresarial rumbo al Mundial 2026, con proyectos de movilidad e imagen urbana

A 108 días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el gobernador Samuel García presentó la primera alineación empresarial que participará en los preparativos del torneo, en el que Nuevo León será una de las sedes.

Durante la conferencia “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, el mandatario estatal, acompañado por Mariana Rodríguez Cantú, entregó reconocimientos a las primeras empresas que se sumaron a la iniciativa, con el objetivo de fortalecer la imagen y la infraestructura del estado.

El gobernador destacó que estas compañías forman el primer “equipo” comprometido con el proyecto:

7-Eleven

Arca Continental

Cemex

Cinépolis

DiDi

Farmacias del Ahorro

Oxxo

Xignux

Home Depot

“Hoy empezamos con el 10 ideal, que fueron las primeras empresas que dijeron ‘puestos’, pero ya son más de 30”.

Impulsan imagen urbana, movilidad y espacios públicos

García explicó que la iniciativa Ponte Nuevo lleva cerca de dos años de trabajo y busca impulsar acciones conjuntas entre el gobierno y la iniciativa privada para mejorar la imagen urbana, la movilidad y los espacios públicos.

Señaló que el Gobierno estatal no puede enfrentar solo el reto de organizar el Mundial, por lo que la participación empresarial será clave para generar un legado posterior al torneo.

Ven en el Mundial una oportunidad para proyectar a Nuevo León

Por su parte, Mariana Rodríguez afirmó que ser sede mundialista representa una oportunidad para demostrar las capacidades del estado y detonar obras estratégicas.

La secretaria de Economía, Betsabé Rocha, indicó que la iniciativa se basa en la colaboración para fortalecer el desarrollo económico, mientras que el secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta, señaló que el objetivo es incentivar la participación social.

Las autoridades coincidieron en que el Mundial 2026 será un detonante para el desarrollo de Nuevo León y una oportunidad para proyectar al estado a nivel internacional.