Presentan presas de Nuevo León altos niveles de llenado

Los niveles de las tres presas de Nuevo León mantienen altos márgenes de llenado tras la temporada de lluvias; al menos dos superan el 100% de su capacidad.

Se trata de Cerro Prieto, que actualmente almacena 43,000 millones de metros cúbicos (Mm3), más de lo que marca el Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO), es decir, que tiene un 114.5% de llenado; mientras que el embalse El Cuchillo supera su total con un 3.4%, equivalente a poco más de 37,000 Mm3.



Para el caso de la presa Rodrigo Gómez La Boca, ubicada en Santiago, la Comisión Nacional del Agua reportó al corte de este domingo que tiene un 98.4% de su llenado, siendo un total de 38.839 mm3 de agua.



El vaso de las presas El Cuchillo, Cerro Prieto y La Boca está totalmente lleno. Ya no tiene espacio para almacenar más agua, pero tiene aún un excedente de territorio en las inmediaciones al que se le denomina "nivel máximo extraordinario", el cual también ya comienza a reducirse.



Incluso la presa Libertad, que aún no se termina su construcción, continúa recibiendo agua por los escurrimientos de las zonas altas de la región. El Horizonte dio a conocer el pasado 25 de octubre que este embalse, ubicado en Linares, contaba con un 22% de su llenado, a pesar de no estar concluido.



La presa Libertad tendrá una capacidad para poco más de 300 Mm3, que es lo mismo que le cabe a Cerro Prieto, y hasta la última información, respecto a esta, contaba con un total de 66 Mm3.



Según Agua y Drenaje de Monterrrey (AyD), dependencia que encabeza la construcción de la presa al momento, el avance de la cortina de la Presa Libertad es de un 96%, mientras que el avance global de la obra es del 85%; se han vaciado 1 millón 114,863,35 metros cúbicos (m3) de concreto.

