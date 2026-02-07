Presentan nuevo coordinador de la Guardia Nacional en Nuevo León

Samuel García destacó que la reactivación de las mesas de Construcción ha sido clave para que el estado cerrara el 2025 como primer lugar nacional en seguridad

Luego de acudir a la toma de posesión del nuevo Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Nuevo León y a la protesta de bandera del General de Brigada Víctor Manuel Lemarroy Santos, el gobernador Samuel García aseguró que la seguridad en el estado se sigue fortaleciendo gracias a la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

Durante su mensaje, el mandatario agradeció el respaldo del Ejército Mexicano, la SEDENA, la Guardia Nacional y el Gobierno Federal, destacando el trabajo conjunto con las corporaciones locales y, en especial, con la nueva Fuerza Civil.

“Nuevo León ha demostrado que sí se puede reconstruir la seguridad cuando hay coordinación, estrategia y voluntad”, afirmó el gobernador ante autoridades civiles y militares.

Resultados respaldados por cifras oficiales

Samuel García destacó que la reactivación de las mesas de Construcción de la Paz ha sido clave para que el estado cerrara el 2025 como primer lugar nacional en seguridad, con los mejores resultados de los últimos 15 años.

“2025 fue el año de la seguridad pública para Nuevo León, y no lo decimos nosotros, lo respaldan el Gobierno Federal y organismos como el INEGI”, subrayó.

El mandatario detalló que los homicidios dolosos registraron una reducción histórica.

“En comparación con 2024, los homicidios bajaron un 53 por ciento, y este 2026 arrancamos todavía más fuertes: en los últimos siete meses la disminución fue del 64 por ciento y en lo que va de febrero ya llevamos una reducción del 52 por ciento”, explicó.

Bienvenida al nuevo coordinador estatal

García Sepúlveda dio la bienvenida al General Víctor Manuel Lemarroy Santos como nuevo comandante de la cuarta brigada de Policía Militar y coordinador estatal de la Guardia Nacional en la entidad, destacando su trayectoria y compromiso.

“Su disciplina y experiencia nos dan la certeza de que esta nueva etapa será de grandes resultados para la seguridad de Nuevo León”, señaló.

Retos rumbo al Mundial FIFA 2026

El gobernador también llamó al nuevo coordinador a mantener la coordinación rumbo a los dos grandes retos de este año: conservar el primer lugar en seguridad y garantizar un entorno seguro durante el Mundial de la FIFA 2026.

“Miles de personas van a venir a conocer Nuevo León por el Mundial. Nuestra tarea es que no solo sea el Mundial más norteño, sino también el más seguro, y salir con saldo blanco”, dijo.

Finalmente, Samuel García anunció que Fuerza Civil graduará a 400 nuevos cadetes para alcanzar los 7 mil elementos en marzo, además de reiterar su respaldo a la Guardia Nacional para seguir fortaleciendo la infraestructura del Ejército.