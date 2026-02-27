Presentan 'Mi Jardín de las Delicias'; libro de Andrés Meza

Visiblemente emocionado, Meza explicó el origen del título, inspirado en la icónica obra de El Bosco, la cual descubrió a los 30 años

Andrés Meza celebró la transición de los números a la belleza de la prosa al presentar su primer libro “Mi Jardín de las Delicias”, una obra que, en palabras de sus presentadores, se posiciona como una de las piezas narrativas más destacadas de la literatura contemporánea regional.

Acompañado por un panel integrado por el editorialista de El Horizonte, Eloy Garza; el periodista Plácido Garza y la conductora Judith Grace, Meza compartió el proceso creativo de una obra que calificó como una "osadía".

Durante su intervención, Garza no escatimó en elogios para la publicación.

“Este libro lo que provoca es reflexionar; es la mejor novela que he leído en los últimos tiempos. Hay una prosa excepcional”, afirmó, destacando la calidad estética del texto.

Por su parte, Judith Grace hizo hincapié en el juego narrativo que propone el autor, advirtiendo al lector sobre la naturaleza del relato.

“Hay una fantasía dentro de esta búsqueda con pasajes de su vida, aclarando que no es una biografía”, puntualizó la comunicadora.

Plácido Garza alabó la "versatilidad valorativa" de quien, siendo un experto en las encuestas políticas y números, decidió dar un salto hacia la estética.

“Es un hombre de números que prefiere buscar la belleza ante la verdad”, señaló Garza.

Visiblemente emocionado, Meza explicó el origen del título, inspirado en la icónica obra de El Bosco, la cual descubrió a los 30 años.

“Ahora solo le agregué el ‘Mi’. No es un libro autobiográfico, ahí están mis amigos”, confesó el autor, quien describió la escritura como un proceso absorbente y casi obsesivo. “Me divertí tanto escribiendo. Es un mundo que no te deja en paz, es un mundo que no te deja vivir”.

El autor, quien actualmente vive en España, también reflexionó sobre el entorno creativo, señalando que, a diferencia de la capital española, la dinámica regiomontana supone un reto para las letras.

“Monterrey es una ciudad que no te permite concentrarte, no hay tiempo de escribir; en Madrid sí”.

Finalmente, el autor cerró la noche con la mirada puesta en el futuro, revelando que la inquietud literaria no termina aquí.