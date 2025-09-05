Info 7 Logo
Presentan Ley de ciberseguridad en el Congreso 

Por: Maguelsy Caballero

04 Septiembre 2025, 16:31

Diputados de la 4T en Nuevo León propusieron una Ley de Ciberseguridad para proteger a ciudadanos, empresas y dependencias ante el alza de ataques digitales

Diputados locales de la 4T presentaron una iniciativa para expedir la Ley de Ciberseguridad en Nuevo León, con la intención de proteger a ciudadanos, empresas y dependencias públicas ante el aumento de ataques digitales.

La propuesta fue impulsada por el diputado Jesús Elizondo Salazar, junto con los coordinadores Mario Soto de Morena y Claudia Chapa del Partido Verde Ecologista de México, además de los legisladores morenistas Greta Barra, Tomás Montoya, Grecia Benavides, Anylu Bendición y Reyna Reyes.

"La ciberseguridad ya no es un tema opcional, sino una necesidad urgente para proteger la vida digital de las y los nuevoleoneses. Con esta ley buscamos blindar a la ciudadanía frente a delitos en línea y fortalecer la confianza en nuestras instituciones", dijo Jesús Elizondo, promovente de la reforma.

El proyecto también busca impulsar la educación y cultura de prevención desde las escuelas, habilitar plataformas de denuncia ciudadana contra fraudes y delitos en línea, así como promover campañas de alfabetización digital para la población.

"Nuestra obligación es garantizar que Nuevo León cuente con un marco legal moderno, capaz de prevenir y sancionar las amenazas digitales que afectan a jóvenes, empresas y familias por igual", agregó Mario Soto coordinador de la bancada de Morena.

De aprobarse, la ley colocaría al estado a la vanguardia en la protección de derechos digitales, fortaleciendo la confianza en los servicios públicos y el entorno digital, además de atraer inversión y reforzar la seguridad de la ciudadanía.

