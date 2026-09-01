Presentan iniciativa de ley metropolitana en Nuevo León

Representantes de la sociedad civil, la academia y la IP entregaron la propuesta en el Congreso para atender el crecimiento urbano

Para crear soluciones técnicas que resuelvan problemas a nivel ciudad, representantes de la sociedad civil, la academia y cámaras empresariales presentaron la nueva Ley de Coordinación Metropolitana.

La propuesta, que fue entregada en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, busca resolver y atender temas de movilidad, la expansión urbana descontrolada y la falta de visión en los grandes proyectos de la Zona Metropolitana.

"Cada vez es más evidente que los problemas de esta ciudad no respetan límites municipales y que las soluciones tampoco pueden detenerse en ellos", dijo José Antonio Torre, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tec de Monterrey.

La idea de la iniciativa es que se tomen decisiones de manera conjunta, con visión de largo plazo, basadas en información técnica y con mecanismos claros de rendición de cuentas.

También busca equipar a la ciudad con herramientas para que todo tema metropolitano tenga un carácter técnico y ciudadano sin importar la coyuntura.

Propone regular la creación de zonas metropolitanas en Nuevo León y habilita cuatro instancias de coordinación en un sistema balanceado.

"La Ley de Coordinación Metropolitana fue construida con la participación de ciudadanas y ciudadanos, alcaldes, funcionarios municipales, gobierno estatal, cámaras y universidades", dijo Javier Treviño, presidente de Canadevi Nuevo León. "Hay que reconocer que parte de la innovación de esta ley viene también de su respaldo e impulso de ciudadanos que no pertenecen a ninguna fuerza política ni a ningún partido en este proceso".

Los promotores hicieron un llamado a los legisladores a dar prioridad al asunto y convocar a mesas de trabajo en el periodo de sesiones que inicia mañana para dictaminarla lo antes posible.

Consideraron urgente convertir la iniciativa en ley al considerar que el ritmo de crecimiento de la Zona Metropolitana de Monterrey demanda nuevos mecanismos de toma de decisiones.

Según la CONAPO, el área metropolitana de Monterrey está proyectada a crecer a 7.5 millones de personas para el 2040.