Presentan Fomy Pago, la nueva alternativa para pagar tu casa

En el marco del Buen Fin Fomerrey 2026, el Instituto de la Vivienda de Nuevo León dio un paso adelante en la modernización de sus servicios con la inauguración de "Fomy Pago", una nueva red de cajeros automáticos diseñados para ofrecer a la ciudadanía una alternativa rápida, sencilla, segura y accesible para realizar sus pagos.

Implementados en colaboración con Banco Azteca, estos nuevos dispositivos ya se encuentran operando en las oficinas del Instituto con el objetivo principal de ampliar los canales de pago disponibles y reducir de manera significativa los tiempos de espera para las familias neoleonesas.

¿Cómo funcionan los nuevos Fomy Pago?

El proceso de pago en los cajeros automáticos ha sido diseñado para ser completamente intuitivo y ágil. Los usuarios solo deben seguir estos sencillos pasos:

Identificación del lote: Ingresar los datos correspondientes al lote o escanear directamente la tarjeta de lealtad. Verificación: Confirmar en pantalla que la información mostrada corresponda exactamente al lote del usuario. Monto: Indicar la cantidad que se desea abonar. Método de pago: Realizar la transacción utilizando tarjeta de débito o crédito, o bien mediante tecnologías de pago digital como Apple Pay o Google Pay. Comprobante: Una vez aprobada la operación, el cajero emite el recibo correspondiente para concluir el trámite de forma inmediata.

Con esta incorporación tecnológica, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la atención ciudadana, facilitando los trámites y brindando mayores facilidades a las familias que buscan ponerse al corriente o realizar sus aportaciones de manera cómoda y segura.