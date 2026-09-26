Presentan exposición Series Regias a favor de mujeres con cáncer

La iniciativa congrega a 430 creadores locales que desarrollaron igual número de series compuestas por tres lienzos cada una

Como parte de las conmemoraciones por los 430 años de la fundación de la ciudad, el Gobierno de Monterrey inauguró la exposición colectiva Series Regias, una propuesta visual con sentido social cuyos fondos recaudados se destinarán al tratamiento de mujeres regiomontanas sobrevivientes de cáncer de mama.

La iniciativa congrega a 430 creadores locales que desarrollaron igual número de series compuestas por tres lienzos cada una, sumando un acervo de más de 1,200 obras de arte que abordan la historia, los espacios y la identidad urbana de la capital del estado.

Durante la ceremonia de apertura, el alcalde Adrián de la Garza, acompañado por su esposa y presidenta honoraria del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, destacó el talento de la comunidad artística local y el impacto cultural del proyecto:

«Quiero agradecerle y reconocerles a todos los artistas que están el día de hoy en este evento; es un evento muy importante de manera cultural para poder transmitir también la expresión de cada uno de ustedes que tenemos grandes artistas aquí en la comunidad regiomontana».

A la inauguración asistieron funcionarios municipales como César Garza Villarreal, secretario del Ayuntamiento; Marcelo Segovia, secretario de Administración; Ximena Tamariz García, secretaria de Desarrollo Económico, y Rafael Ramos, secretario de Participación Ciudadana.

Asimismo, acudieron Ivonne Álvarez, directora general del DIF; Silvia Nancy García, directora general de Turismo es Cultura, integrantes del Cabildo, artistas participantes y representantes de la Galería 10:10.

Horarios y sede

La exposición Series Regias estará abierta al público hasta el próximo 18 de octubre en el Pabellón Cultural Monterrey. La entrada es libre, con un horario de visita de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas.