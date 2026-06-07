Presentan examen más de 45 mil a preparatorias de la UANL

El rector de la UANL, Santos Guzmán López, informó que alrededor de 100 mil jóvenes participan este año en diferentes procesos de ingreso.

Más de 45 mil jóvenes participaron este sábado en el Proceso de Asignación de Espacios en la Educación Media Superior en Nuevo León, una jornada clave para quienes buscan ingresar a alguna de las preparatorias oficiales o incorporadas a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) para el ciclo escolar 2026.

Desde temprana hora, los aspirantes acudieron a los distintos planteles habilitados para la aplicación del examen de ingreso, considerado uno de los procesos educativos con mayor participación en el estado.

Aplican examen en preparatorias del área metropolitana y municipios

De acuerdo con la UANL, alrededor de 44 mil estudiantes presentaron la evaluación en los 40 planteles de educación media superior ubicados en el área metropolitana de Monterrey, así como en 17 municipios del norte y sur de Nuevo León.

Además, cerca de mil aspirantes acudieron a 35 escuelas incorporadas a la institución para realizar una prueba diagnóstica enfocada en habilidades verbales, numéricas, cognitivas y conocimientos básicos.

Actualmente, la Universidad ofrece 62 programas académicos de nivel medio superior a través de 29 preparatorias y tres escuelas técnicas, en modalidades escolarizada, mixta, no escolarizada y dual.

Estas son las preparatorias con mayor demanda

Información proporcionada por el Centro de Evaluaciones de la UANL indica que las preparatorias con mayor número de solicitudes para este proceso son: la Preparatoria 1 de Apodaca, la Preparatoria 9 de Monterrey, la Preparatoria 16 de San Nicolás, la Preparatoria 8 de Guadalupe y la Preparatoria 25 de Escobedo.

La alta demanda refleja el interés de los estudiantes por obtener un lugar en algunos de los planteles más solicitados de la institución.

Más de 100 mil participan en procesos de ingreso

El rector de la UANL, Santos Guzmán López, informó que alrededor de 100 mil jóvenes participan este año en los procesos de ingreso tanto para preparatorias como para licenciaturas y posgrados.

Del total de aspirantes al nivel medio superior en Nuevo León, más de 64 mil participan en el proceso estatal de asignación de espacios, mientras que 45 mil corresponden a preparatorias oficiales o incorporadas a la Universidad.

Por otra parte, 41 mil jóvenes presentaron el pasado 30 de mayo el examen de admisión para ingresar a alguno de los 103 programas educativos de licenciatura que ofrecen las 26 facultades de la institución.

La UANL informó que los resultados del examen de ingreso a preparatoria serán publicados el próximo 29 de junio de 2026.